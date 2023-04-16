Kurutulmuş kereviz yaprağı! Bir anda etki: Sonucunu bile kimse bilmiyor, çok önemli! Tüm bağışıklığınızı destekliyoruz

Faydaları saymakla bitmeyen kereviz doğru şekilde tüketilirse hastalıkların yok olmasını sağlar. Ayrıca güçlü bir iltihap gidericidir. Kolesterolü düşürmeye yarayan kereviz sapı aynı zamanda sindirim sistemini de rahatlatır. İşte kereviz sapı ve yaprağının faydaları...

KEREVİZ SAPI VE YAPRAĞININ FAYDALARI

Oldukça etkili olan kereviz yaprağı farklı şekillerde tüketilebilir. Bu yüzden birçok yararı bulunur. Kereviz yaprağı genellikle böbrek rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca böbrek taşlarının da düşmesini sağlayacaktır. Güçlü bir kanser koruyucusu olan kereviz yaprağının anti- bakteriyel özelliği de bulunur. Öte yandan kilo vermeye de yardımcıdır.

KEREVİZ ÇAYININ FAYDALARI

Kereviz tohumundan elde edilen kereviz çayı, uyku sorununu gidermeye yardımcı olur. Dinlendirici ve sakinleştirici özelliği vardır. Cildi tazeler, gözenekleri sıkılaştırır. Tazeleyici bir özelliği de vardır. Zayıflama için rahatlıkla tercih edilebilir.

Kereviz çayı kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudu korur ve enfeksiyon oranlarını azaltır. Bu çayın belirli aralıklar ile düzenli olarak tüketilmesinde fayda vardır.

Kurutulmuş Kereviz Yaprağı Tarifi İçin Malzemeler

1 Demet kereviz yaprağı

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Kurutulmuş Kereviz Yaprağı Tarifi Nasıl Yapılır?

Siz istediğiniz miktarda arttırabilir yada turşu vs gibi şeylere kullandıktan sonra artanı ile yapabilirsiniz. Kerevizin kendi gibi yaprakları sapları da şifa kaynağıdır.

Yaprakları ayıklayıp birkaç su yıkayın süzgece koyun süzülsün iyice kurutun.

Tepsiye mutfak havlusu serip üzerine koyun. Havadar güneş almayan yerde en az iki hafta dursun. Nane gibi avuç içinde ovalayınca toz haline geliyorsa olmuş demektir. Havanda da dövebilirsiniz. Kavanoza koyup kaldırın buzdolabı gerekmiyor. Et yemeklerinde çorbalarda salatalarda müthiş bir çeşni. Besin değeri 17 kalori; 0, 9 gr. Protein; 3, 9 gr. Karbonhidrat; 0 kolesterol; 0, 1 gr. Yağ; 0, 6 gr. Lif; 29 mgr. Fosfor; 39 mgr. Kalsiyum; 0, 3 mgr. Demir; 126 mgr. Sodyum; 341 mgr. Potasyum: 240 IU A vitamini; 0, 03 mgr. B1 vitamini; 0, 03 mgr.

Faydaları :

Bağırsak gazına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Şeker hastalarına faydalıdır. Dizanteri ve sarılık gibi rahatsızlıklar için ilaçtır. Antioksidan özelliği vardır. Tohumlarını kurutursanız tuz yerine kullanılır. Diyette yardımcı olur.



Ziyan etmeyin yapın doğal gıdalar en faydalısı unutmayın. Afiyet şifa olsun.

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