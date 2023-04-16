Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

Kan yapımına da yardımcı olan bu harika sebze, kan basıncı yani tansiyonu düşürücü bir etkiye sahiptir. Kalp çarpıntılarını gideren mor soğan şeker hastalığına karşı da bolca tüketilmesi gereken besinlerden. Kesik ve yanıklarınıza doğal bir çözüm olabilecek besinlerden biri de mor soğandır. Soğan çorbası; kuru soğan, sarımsak ve un ile yapılan bir çorba gibi bir çok tarif duymuşsunuzdur. Bu gün sizlere süt ile soğanın karışımından bahsedeceğiz. Bu şifalı besin sütle bir araya gelirse?