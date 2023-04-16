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Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

2023-04-16 03:17:03
Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

Soğanın içerisinde bulunan antioksidanlar sağlığımız açısından oldukça yararlıdır. Soğan her yemeğin olmazsa olmaz önemli lezzetlerinden bir tanesi olurken, soğan aynı zamanda son derece sağlıklı bir sebzedir. Ancak son zamanlarda uygulana, birazdan vereceğimiz yöntemin birçok sağlık sorununa iyi geldiği söylenmektedir. Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımını yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü söylenmektedir..

#1
Foto - Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

Kan yapımına da yardımcı olan bu harika sebze, kan basıncı yani tansiyonu düşürücü bir etkiye sahiptir. Kalp çarpıntılarını gideren mor soğan şeker hastalığına karşı da bolca tüketilmesi gereken besinlerden. Kesik ve yanıklarınıza doğal bir çözüm olabilecek besinlerden biri de mor soğandır. Soğan çorbası; kuru soğan, sarımsak ve un ile yapılan bir çorba gibi bir çok tarif duymuşsunuzdur. Bu gün sizlere süt ile soğanın karışımından bahsedeceğiz. Bu şifalı besin sütle bir araya gelirse?

#2
Foto - Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

Safra kesesi salgısını arttırdığı ve taş oluşumunu önlediği bilinmektedir. Soğanlı süt kürünün düzenli olarak kullanımı kanser üzerinde olumlu etkiler gösterdiği söylenmektedir.Soğanlı süt kürünün aynı zamanda Kalp ve kanser hastalıkları yanında bunama hastalığı olan Alzheimer’a da iyi geldiği söyleniyor.

#3
Foto - Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

Ayak, bacak ve vücudun belirli yerlerinde oluşan ödem ve şişliklere akşam yemeğinden 1 saat önce soğanlı süt kürünün içilmesinin iyi geleceği söyleniyor.

#4
Foto - Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

Sütün içine soğan ve sarımsak koyup kaynatın. Ilık haldeyken süzüp için. Yarım litre sütün içine ince kıyılmış bir iri soğan ve 4-5 diş yine ince kıyılmış sarımsak koyup kaynatın. Ilık halde süzün, iki çorba kaşığı süzme bal ilavesiyle gün içinde kısa aralıklarla birer tatlı kaşığı içebilirsiniz. Herhangi bir yan etki görülmemesine karşı uzmana danışıp içmenizi tavsiye ederiz.

#5
Foto - Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor

BOĞAZ AĞRISINI ANINDA GEÇİRİYOR!Soğan suyu balgamı yumuşatmakla kalmaz, bronşit gibi hastalıkların etkisini de azaltır. Ilık olarak içilen soğan suyu ise boğaz ağrısı, boğaz iltihabı, öksürük ve bronşit gibi rahatsızlıklarda adeta doğal şifa etkisi yapar.

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