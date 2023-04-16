2023-04-16 03:17:03 Soğanlı sütün faydaları: Mor soğan, hızlı bir şekilde vücuda yayılıyor! Geçmez denilen öksürüğü geçiriyor
Soğanın içerisinde bulunan antioksidanlar sağlığımız açısından oldukça yararlıdır. Soğan her yemeğin olmazsa olmaz önemli lezzetlerinden bir tanesi olurken, soğan aynı zamanda son derece sağlıklı bir sebzedir. Ancak son zamanlarda uygulana, birazdan vereceğimiz yöntemin birçok sağlık sorununa iyi geldiği söylenmektedir. Soğanlı süt kürünün kalbi güçlendirdiği, taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önlediği, kan yapımını yardımcı olduğu ve kan basıncını düşürdüğü söylenmektedir..