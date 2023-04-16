İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina: Yüz yıllar önce bunu önerdi, altına imza attı! Yapın şifa olsun

Pandemi döneminde yaşanan sorunlardan sonra sağlık konusu hepimiz için önemini biraz daha artırdı. Pandemi öncesinde sağlığımıza ne kadar dikkat ediyorsak artık onun katbekat üstünde dikkat eder oldu. Yaz ve kış dönemlerinde de hastalıklardan korunmak için yapmamız gerekenler bu haberde yeniden derlendi.

İbn-i Sina'nın araştırmaları sonucu sağlığa büyük katkı sağlayacak olan 20 maddeden oluşan bu reçete, özellikle havaların gelgitli olduğu zamanlarda işe yarayacak. Tabii ki İbni Sina için de dengeli ve doğru beslenmek en önemli olan şey olarak açıklanmıştı. Eğer çok fazla doktora gitmek istenmiyorsa şu doğal yöntemler uygulanmalı.

Yeşil çaya biraz kakule ekleyerek tüketmek öksürük belirtilerini önemli ölçüde azaltır.

İbn-i Sina, astım hastaları için bal ve badem karışımını öneriyor. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek, astım hastalığının tedavi edilmesinde büyük rol oynuyor.

İbn-i Sina'ya hastalıkların en önemli nedeni sorulduğunda ise; 'Bir yediğini sindirmeden önce yeniden yemek yemektir' cevabını vermiştir.

İbn-i Sina, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için ise hacamat yaptırmayı önermiştir.

İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.

Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ya da düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrıları bir süre sonra kesileceği de İbn-i Sina'nın önerileri arasında yer alıyor.

Uçuk ve mantar tedavisine bölgeye uygulanacak olan ilaç, sarı terminalia tohum özü, meyan kökü yaprağı karışımının ezilmesi bölgeye sirke yağ ve petekle sürülmesidir. Gıda hafifletilir.

Uyku organları dinlendirir ve yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kişiyi ve nefsi korur. Yeterli miktarda uyumak gerekir.

Kısa sürede zayıflayanlar yine kısa sürede kilo alabilirler. Uzun sürede zayıflayanlar ise uzun sürede şişmanlar.

Tek çeşit değil, farklı çeşit yemekler yenilmeli.

Tatlılar kan yapar, enerjiyi pozitif etkilidir. Ancak hamurlu tatlıların sindirimi ağır olup damarları tıkar.

İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.

Yemek yediğin vakit az miktarda ye ve yemekten sonra 4-5 saat yemek yeme. En büyük şifa hazımdadır.

Depresif duygular içerisindeki kişinin rahatlama sağlaması için, çorba türü sıvı yiyeceklerle bedeninin nemlendirilmesini tavsiye eder.

İbn-i Sina, diz ağrılarından kurtulmak isteyenlere o yağı tavsiye ediyor. İşte vücuttaki ağrılara iyi gelen mucizevi tarif...

Hastalıklarına doğal yöntemler ile şifa arayanlar İbn-i Sina'nın yüz yıllar önce duyurduğu uyarılarına kulak veriyor. Ünlü alimin diz ağrısına iyi gelen önerisi şifa arayanlar tarafından merak ediliyor. Bu önerilerle birçok insan sağlıklı bir bedene sahip oluyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği o besin...

İBN-İ SİNA YÜZ YILLAR ÖNCE ÖNERMİŞ! O YAĞI SÜRÜN VE BEKLEYİN...

Ancak yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır. Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur. Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir.

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Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder.

Kuyruk yağının ağrıyan dize eritip sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır.

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KUYRUK YAĞININ FAYDALARI

Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

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İbn-i Sina pürüzsüz cilt için bin yıl önceden uyardı! Günde sadece 100 gram tüketilmeli...

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği besinler arasında yer alan kuru kayısının yararları saymakla bitmiyor. Günde 100 gram tüketilmesi önerilen kuru kayısı, cilt için oldukça yararlı oluyor.

Cilt için parlaklık ve pürüzsüzlük etkisi oluşturan kuru kayısı, kas fonksiyonlarının korunmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca İbn-i Sina'nın da ele aldığı besin, özellikle cilt için sıklıkla tercih edilebiliyor.

İBN-İ SİNA KURU KAYISIYI ÖNERDİ

İnsanlar alternatif tıp için doğaya yönelince, hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği sorusu da ortaya çıktı. Pek çok uzman farklı besinleri önerirken, İbn-i Sina yıllar öncesinde bazı besinlere dikkat çekti. İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabına da konu olan kuru kayısının faydaları saymakla bitmiyor. Başta cilt olmak üzere birçok yararı dokunan besin, İbn-i Sina tarafından yıllar öncesinde ele alındı.

CİLT İÇİN KURU KAYISININ FAYDALARI

Kuru kayısı yağı, cilt sağlığı için faydalıdır. Cildin pürüzsüz ve parlak görünmesi için yardımcı olan kuru kayısı, cildi canlandırır. Kuru kayısının cilt üzerindeki etkileri bunlarla sınırlı değildir. Kuru kayısı suyu, egzama, uyuz ve güneş yanığından kaynaklanan kaşıntıyı tedavi etmeye yardımcı olabilir.

GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kuru kayısının her 100 gramında 48 kalori bulunmaktadır. Bu nedenle ölçülü tüketilmeli. Toplam 1 kase yenilen yaş meyvenin kuru hali tüketildiğinde, bu oran yarım kase olmalıdır.

Özellikle spor yapanlar için enerji kaynağı olarak tüketilebilecek kuru kayısının günlük 4 adetten fazla tüketilmemesi gerektiği öneriliyor. Diyabet hastalarının ise taze kayısı tüketmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca diyabet hastalığı varsa doktora danışmadan kayısı yenilmesi önerilmiyor.

KAYISI İLE ZAYIFLAMA

İbn-i Sina'nın da önerdiği kuru kayısı cilt başta olmak üzere insan sağlığına pek çok yarar sağlıyor. Birçok fayda sağlaması kayısının zayıflatıp zayıflatmadığı sorusunu da ortaya çıkartıyor. Kayısının zayıflattığı ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle kayısının zayıflattığı sadece kanıtlanmamış bir iddia olarak kalıyor.

KURU KAYISININ FAZLA TÜKETİLMESİ

Akşam'a göre: İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabında da yer alan kuru kayısının faydaları saymakla bitmiyor. Fakat aşırı kuru kayısı tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Nitekim kilo kontrolü konusunda problem oluşturabileceği gibi, içerdiği şeker sebebiyle de dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Kan şekerinin artmaması için dikkatli tüketilmesi öneriliyor.

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