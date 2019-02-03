Kurum: Her yıl 300 bin konut yenilenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşümde kararlılık mesajı vermesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti. Çalışmalarını tarihi kent meydanlarının yenilenmesi ve deprem riski yaşanan alanlardaki dönüşümü sağlamak üzere ikiye ayırdıklarını dile getiren Kurum, “Bakanlık olarak hedefimiz her yıl 300 bin konutu yenilemek. Bunun 30 bininin bakanlık ve TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilmesini, kalan kısmının da 20 yıllık bir plan çerçevesinde özel şirket işbirliğiyle sonlandırılmasını planlıyoruz” diye konuştu. Plastik poşet kullanımının da ocak ayından bu yana yüzde 65 azaldığını açıklayan Kurum, ayrıca 2020 yılında depozito toplama uygulamasının başlatılacağını ifade etti.