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Kurum: Her yıl 300 bin konut yenilenecek

Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için düğmeye bastıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak hedefimiz her yıl 300 bin konutu yenilemek" dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 09:45
Kurum: Her yıl 300 bin konut yenilenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentsel dönüşümde kararlılık mesajı vermesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti. Çalışmalarını tarihi kent meydanlarının yenilenmesi ve deprem riski yaşanan alanlardaki dönüşümü sağlamak üzere ikiye ayırdıklarını dile getiren Kurum, “Bakanlık olarak hedefimiz her yıl 300 bin konutu yenilemek. Bunun 30 bininin bakanlık ve TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilmesini, kalan kısmının da 20 yıllık bir plan çerçevesinde özel şirket işbirliğiyle sonlandırılmasını planlıyoruz” diye konuştu. Plastik poşet kullanımının da  ocak ayından bu yana yüzde 65 azaldığını açıklayan Kurum, ayrıca 2020 yılında depozito toplama uygulamasının başlatılacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 09:45
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. kentsel dönüşüm
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  4. deprem riski

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