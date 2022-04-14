Kuruluş Osman Orhan Gazi’yi kim oynuyor? Orhan Bey Aybars Kartal Özson kimdir?

Kuruluş Osman dizisiyi son bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitledi. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in oğlu olan Orhan Bey, dizide kimin oynayacağı büyük merak konusuydu. Kruluş Osman Orhan Bey’i oynayan çocuk kim? Kuruluş Osman dizisi Orhan Bey rolünü kim oynuyor? Aybars Kartal Özson kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Kuruluş Osman Orhan Bey’i oynayan Aybars Kartal Özson’un hayatı,

Aybars Kartal Özson kimdir?

18 Mayıs 2008 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Aybars Kartal Özson'un ailesi Bulgaristan göçmenidir. Şu anda öğrenci olan Aybars Kartal eğitim hayatına devam etmektedir. Ailesi tarafından ajansa yazdırıldıktan sonra, bir reklam filminde oynamış (milupa kaşık maması 2009) ve 3 yaşındayken de başrolde Bülent İnal ve Çetin Tekindor'un bulunduğu ve Star Tv de yayınmlanan Bir Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandırmıştır.

Dünyada neredeyse bütün ülkelerde gösterime girmiş Muhteşem Yüzyıl dizisinin 3. sezonunda (2012-2013) Şehzade Cihangir karakterini canlandırmıştır. (2013-2015) yıllarında Star TV ‘de yayınlanan Kadrosunda Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk gibi oyuncuların bulunduğu Aramızda Kalsın dizisinde Yunus karakterini canlandırmıştır. Aramızda Kalsın dizisinde kıvırcık ve sarıfırtına lakaplarını almış ve her yerde bu şekilde çağırılmaya başlanmıştı. 2014 yılında Şinasi Yurtsever'inde yer aldığı Ing Bank Turuncu Hesap - Misket reklamında yer almıştır. 2015 yılında FOX de yayımlanan Sen Benimsin dizisinde Tahir karakterini, 2016 da FOX de yayımlanmaya başlayan Kördüğüm dizisinde Kaan karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında FOX de Vurgun dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2019 yılında da Türk Telekom Sevenleri ayırmayın reklam filmini çekmiştir.

Aybars Kartal Özson hangi dizilerde oynadı?

Bir Çocuk Sevdim (2011-2012) Hasan

Muhteşem Yüzyıl (2012-2013) Şehzade Cihangir

Aramızda Kalsın (2013-2015) Yunus

Sen Benimsin (dizi) (2015) Tahir

Kördüğüm (2016) Kaan

Vurgun (2019) Kerem

Hekimoğlu (dizi, 2019) (2020) Ali