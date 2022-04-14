Kuruluş Osman Alaeddin’i kim oynuyor? Kuruluş Osman Alaattin rolünü oynayan kim?

Kuruluş Osman 90. bölüm 13 Nisan Çarşamba günü ekranlara geldi. Kuruluş Osman son bölümünde Orhan ve Alaaddin’in büyüdüğü görüldü. Dizide Orhan rolünü Aybars Kartal Özson oynamakta.

Kuruluş Osman Alaeddin’i kim oynuyor?

Kuruluş Osman’da Alaaddin karekterini Yaman Çınar Balcı oynuyor.

Yaman Çınar Balcı kimdir?

Yaman Çınar Balcı Kimdir? Yaman Çınar Balcı ilkokul 7. sınıf öğrencisidir. 2009 İstanbul doğumlu olan Yaman Çınar Balcı ilk olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde kamera önü oyunculuk deneyimi yaşamış dizi de yine bir şehzadeye hayat vermiştir. Daha sonra Kırmızı Oda dizisinde usta oyuncu Sema Keçik’in Selvi’nin çocuğu olarak yer alan Yaman Çınar Balcı son olarak da Kuruluş Osman dizisinde Alaaddin bey karakteri ile yer alacaktır.

Alaeddin Bey kimdir?

Alaeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir. Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.