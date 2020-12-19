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Kadın - Aile Kuru üzümlü su faydalı mı? | Kuru üzümlü su zayıflatır mı?
Kadın - Aile

Kuru üzümlü su faydalı mı? | Kuru üzümlü su zayıflatır mı?

Her sabah kuru üzümlü su içmek yararlı mı? | Sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenler her sabah güne kuru üzümlü su içerek başlamanın yararlı olup olmadığını araştırıyor. Peki, kuru üzümlü su neye yarar? | Kuru üzümlü suyu yararları | Her gün kuru üzüm yemek yararlı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:00:00 -
Kuru üzümlü su faydalı mı? | Kuru üzümlü su zayıflatır mı?

Kuru üzümlü su zararlı mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle son bir yıldır milyonlarca kişi sağlıklı beslenmenin yollarını araştırmaya başladı. Sağlıklı beslenip, egzersiz yaparak ideal kilonuza ulaşmanız son derece kolay. Pek çok kişi kuru üzümlü suyun yararlı olup olmadığını araştırıyor. Peki, kuru üzümlü su içmenin yararı var mı?

Kuru üzümlü su faydalı mı? | Kuru üzümlü su zayıflatır mı?

Her gece bir su bardağı suyun içerisine 21 adet kuru üzüm atın ve ağzını kapatın. Sabah uyandığınızda aç karna bu suyu için. Böylelikle vücudunuzda pek çok değişiklik yaşayacaksınız.

Antioksidan ve lif yönünden zengin olan bu karışım karaciğer ve böbreklerin temizlenmesi için son derece yararlıdır.

Bilimsel çalışmalar düzenli olarak tüketildiğinde kuru üzümlü suyun kötü kolesterolü düşürdüğünü ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

Kuru üzümlü su aynı zamanda gün boyu gerekli enerjiyi sağlamanıza yardımcı olur.

Hazırlayacağınız bu karışım aynı zamanda metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Antioksidan kaynağı olan kuru üzüm bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bakın ve magnezyum yönünden zengin olan kuru üzüm kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

B vitamini yönünden zengin olan kuru üzüm yorgunluk, depresyon gibi belirtileri engeller.

İçerdiği lif sebebiyle kuru üzüm sindirim sorunlarına iyi gelir.

Hz. Ali (ra) Resulullâh’ tan (asm) rivayetle “Kuru üzüm yemeyi ihmâl etmeyin. Çünkü o, aklı kuvvetlendirir, balgamı giderir, sinir sistemini kuvvetlendirir, yorgunluğu giderir, ahlâkı güzelleştirir, gönlü hoş eder, kaygıyı giderir” buyurmuştur. Hz. Ali’nin (ra) tavsiyeleri ile 21 adet siyah kuru üzümün, sabah aç karına Besmele ile yenmesinin, hafızayı ve beyni güçlendirerek, kan yapıcı özelliğin olduğu belirtilir.

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