Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş nereli kaç yaşında? Kurtuluş Kuş'un biyografisi
Çıkardığı şarkılarıyla sosyal medyanın gündeminde çok konuşulan isimler arasında Kurtuluş Kuş da var. 18 Mayıs Çarşamba akşamı İbo Show’n konukları arasında yer alan Kurtuluş Kuş'un hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş kaç yaşında? İşte şarkıları ve hayatıyla ilgili merak edilenler...
Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş, 1997 yılında Karaman'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Ramazan Kuş'un oğludur. Burak Bulut ile seslendirdiği Sevmedim Deme şarkısı ile milyonlarca izlenme alan Kurtuluş Kuş sık sık gündemde yer aldı. Ah Bu Şarkılar, El İnsaf, Nabız, Leyla Mecnun, Rüya Gibi şarkılarını çıkaran Kurtuluş Kuş son düeti ile yeniden gündeme geldi.
Kurtuluş kuşun babası kimdir?
Müzisyen ve bestekar Ramazan Kuş'un oğlu olan Kurtuluş Kuş, babası sayesinde küçük yaşlardan bu yana müzikle ilgilenme fırsatını kendisinde buldu.