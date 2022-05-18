Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş nereli kaç yaşında? Kurtuluş Kuş'un biyografisi

Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş, 1997 yılında Karaman'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Ramazan Kuş'un oğludur. Burak Bulut ile seslendirdiği Sevmedim Deme şarkısı ile milyonlarca izlenme alan Kurtuluş Kuş sık sık gündemde yer aldı. Ah Bu Şarkılar, El İnsaf, Nabız, Leyla Mecnun, Rüya Gibi şarkılarını çıkaran Kurtuluş Kuş son düeti ile yeniden gündeme geldi.

Kurtuluş kuşun babası kimdir?

Müzisyen ve bestekar Ramazan Kuş'un oğlu olan Kurtuluş Kuş, babası sayesinde küçük yaşlardan bu yana müzikle ilgilenme fırsatını kendisinde buldu.