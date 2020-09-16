Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

ABD'de dün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Ağustos ayında aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin altında kalırken, New York Fed imalat endeksi Eylül'de piyasa beklentilerinin üzerinde 17'ye yükseldi. Verilerin net bir sinyal vermemesine rağmen, teknoloji stoklarındaki artış eğilimi devam etti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu bir haber akışı New York borsasında olumlu bir seyir izledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0.01, S&P 500 endeksi yüzde 0.49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1.21 yükseldi. Dolar endeksi 92,8-93,3 dar bantta dalgalı seyrini sürdürdü.

Analistler, 27 Ağustos'taki Jackson Hole toplantılarında Fed Başkanı Powell'ın açıkladığı yeni para politikası stratejisinin ardından ilk kez oluşturulan FOMC karar metninin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Jackson Hole toplantısında Powell, Fed'in artık ortalama yüzde 2'lik bir enflasyon hedefleyeceğini ve istihdam için sayısal bir hedef belirlemeyerek, "Maksimum istihdam geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedeftir" dedi. ifadeyi kullanmıştı.

Avrupa yakasında ise Brexit belirsizlikleri devam etse de dün küresel risk iştahıyla borsalarda olumlu bir seyir izlendi. DAX endeksi Almanya'da yüzde 0,18, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 1,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 arttı.

Bugün Asya yakasında Japonya'da açıklanan dış ticaret verileri takip edilirken, Fed'in kararları öncesinde borsalarda sakin bir seyir izlendi. Japonya'da ihracat Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 gerilese de, düşüş ivme kaybetmiş ve beklenenden daha az gerçekleşerek "dip noktanın görüldüğü" yorumlarına yol açtı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi Çin'de yüzde 0,1, Şangay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azaldı.

Dün 1.095-1.1120 bandında dalgalanan yurt içi BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 1,111,24 puandan kapattı. 7,4918'den kapanan dolar / TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4890 seviyesinden işlem görüyor.

Fed'in faiz kararının ve ardından Powell'ın açıklamalarının bugün takip edileceğini belirten analistler, özellikle Doğu Akdeniz'de jeopolitik gelişmelere ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, Fed'in faiz oranlarını değiştirmesinin beklenmediğini, karar metninde değişecek olan söz ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, BIST 100 endeksinin teknik olarak 1.120 seviyesinde olduğunu belirtti.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10:00 Türkiye, Temmuz ayında özel sektör tarafından yurt dışından alınan krediler

12.00 Euro bölgesi, Temmuz ayında dış ticaret dengesi

14:30 Türkiye, Temmuz ayında konut fiyat endeksi

15.30 ABD, Ağustos perakende satışları

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı.