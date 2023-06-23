Kurban Kesimi ve Dağıtımı için Geri Sayım Başladı!

Savaşlar, doğal afetler ve ekonomik zorluklar gibi çeşitli nedenlerle zorlu şartlarda yaşayan yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri de Kurban Bayramı sayesinde sevinç yaşıyor.

Dünya’nın farklı ülkelerinde ve ülkemizde bulunan birçok ihtiyaç sahibi yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamadığı için sağlık mücadelesi veriyor.

Kurban Bayramı belki de yılda bir kez et yiyebilen insanlar için daha da büyük bir heyecan ile bekleniyor. Bu anlamda dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için büyük bir fırsat olan Kurban Bayramı, yurt dışında kurban kesim organizasyonu sağlayan kurumlar sayesinde kurban sevincini sınırlar ötesine ihtiyaç sahiplerine taşıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurbanını gönül coğrafyalarındaki ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak isteyenler için kolaylık sağlayan bazı yöntemler mevcut. İşte kolaylık sağlayan bazı yöntemler;

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Bu yıl yurt içinde verdiği vekâletle kurban kesim organizasyonunun yanı sıra 22 ülkede de kurban kesim faaliyetini yürütecek olan Kızılay hayırseverlerin kolayca ve güvenli bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmesine vesile oluyor. Kızılay’ın 2023 yılı kurban hisse bedellerini www.kizilay.org.tr üzerinden öğrenebilirsiniz. Kurban kesim kotaları dolmadan kurban vekâleti vermek mümkün.

İşte Kızılay’ın kurban kesim faaliyeti yürüttüğü ülkelerin listesi; Çad, Güney Sudan, Nijer, Somali, Kenya, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso, Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Kazakistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Filistin, Irak, Suriye, Yemen

Peki, Kurban Bayramı Arife Günü Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre arife günü 27 Haziran tarihinde idrak edilecek.

Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?

Kızılay 2023 yılı kurban hissesi bedelleri; yurt içi 5.950 TL, yurt dışı 2.650 TL olarak belirledi. Kurban vekâletlerinizi, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, Kızılay mobil bağış uygulaması, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilirsiniz.

Hayırseverlerin kolayca ve güvenli olarak kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için uyarlanan “Kızılay Kurban Modeli”, Türk Kızılay tarafından 2006 yılından bu yana yoğun ilgi görüyor ve uygulanıyor.