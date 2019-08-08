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Kurban eti nasıl nasıl muhafaza edilir ve pişirilir?

Kurban etini kaç saat dinlendiriyorsunuz? Hangi kısımları kıymalık, hangi kısımları çorbalık ayırıyorsunuz? Etin en sert kısmı neresi? Yaklaşan bu güzide güne yakışır, özel bilgileri, sizler için derledik

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:31
Kurban eti nasıl nasıl muhafaza edilir ve pişirilir?

Kurban etini en ideal şekilde bölmeyi, saklamayı ve pişirmeyi bu haberde detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Eti nasıl bölmeliyiz?

- Etlerin geneli, hareketli kısım ve hareketsiz kısım olarak ayrılmalı. Hayvanın üst kısmından aşağı inildikçe, et sertleşir. Bu nedenle üst kısımları kuşbaşı olacak şekilde değerlendirebilirsiniz. 

- Kemiklerin üzerindeki et fazla sıyrılmadan, çorbalık olarak muhafaza edebilirsiniz.

- Ayırdığınız sinir ve yağları değerlendirmek için, kıyma yapabilirsiniz.

- Ön koldan çıkan etleri bölerek kavurma, kapama ve incik yemeklerinde değerlendirmeniz, ekstra lezzet katacaktır.

 

Etler nasıl muhafaza edilmeli ve dinlendirilmelidir?

Kurban eti kesildiğinde, tazeliğinden kaynaklı bir sertlik mevcuttur. En azından birkaç gün dinlendirilmesi gerekir. Fakat bu pek mümkün olmadığı için, en ideal şekilde muhafaza edilebilir.

- Etler pişirildikten sonra çöp torbalarının içerisinde taşımak, yeşermesine ve daha kısa sürede bozulmasına sebebiyet verir. Bu nedenle hava alan -elek tarzı- bir kap içerisinde, kanın akması ve etin üstünün kapatılmaması gerekir. 

- Eti kestikten sonra mutlaka 12 saat boyunca dinlendirmelisiniz.

- Etin hemen bozulacağını düşünmeyin. Kasaptan aldığınız etlerin bozulması daha kolaydır. Çünkü 3-5 gün bekletilme işlemleri uygulanmıştır. Fakat kesilen kurban etinde bu işlem uygulanmadığı için, kısa sürede bozulmayacaktır. Yani sizde eti birkaç gün kasap usulü dinlendirebilirsiniz demek oluyor.

- Eğer dinlendirmeden etleri keser ve dondurucuya koyarsanız, o sertlik, aylar sonra bile çözüldüğünde ette kalacaktır. Bu nedenle kesinlikle etleri dinlendirip, yumuşamasını sağlayın.

- Etinizin 3'te 1'lik kısmını kendiniz için ayırın. Geri kalan kısımda eve gelen misafirler, pay edilecek parçalar ve evden gidenlere birer parça olarak bölüştürün. Pay ettiğiniz kısmında mutlaka 7 haneye girmesine ve onları şenlendirmesine dikkat edin.

- Kurban etiyle yapılacak olan kavurmayı, ikinci gün yapmak en ideali olacaktır. İlk gün için ciğer kullanılabilir.

- Etlerinizi paketleyip dondurucuya attığınızda, hava ile temas edecek hiçbir bölümünün kalmamasına dikkat edin.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:31
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