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Ekonomi Kurban Bayramı tatilinde hububat alımına devam ediyecek
Ekonomi

Kurban Bayramı tatilinde hububat alımına devam ediyecek

Üreticiler tarlalarında hububat hasadına devam ederken, TMO da Kurban bayramı sürecince kapılarını açık tutacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 15:27:00 -
Kurban Bayramı tatilinde hububat alımına devam ediyecek

Hububat üreticisi ürünlerini değerlendirme noktasında uzun sürecek Kurban Bayramı sürecinde yalnız bırakılmadı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, üreticinin mağdur olmaması için hububat alımlarına Kurban Bayramı tatili döneminde de devam edecek.

TMO'dan yapılan açıklamada, hasadın yoğunlaştığı bugünlerde üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hububat alımlarına bayramda da devam edileceği belirtildi.

Resmi tatillerde alıma devam

TMO tarafından belirlenen takvime göre, resmi tatil günlerinde de alım yapılacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu günler şöyle sıralandı:

"8 Temmuz Cuma (Arife günü), 11 Temmuz Pazartesi (Bayramın 3. günü), 12 Temmuz Salı (Bayramın 4. günü), 13 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Perşembe, 15 Temmuz Cuma. Ayrıca, pazar gününe denk gelen 17-24 ve 31 Temmuz günleri de alım yapılacak."

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