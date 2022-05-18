Mübarek ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edildi. Şimdi ise gözler kurban bayramına çevrildi. Peki, kurban bayramın ne zaman idrak edilecek. Kurban bayramı ne zaman?

Kurban bayramı ne zaman denk geliyor? 15 Temmuz ile kurban bayramı tatile birleşti mi?

Kurban bayramı zilhicce ayında idrak ediliyor. 2022 yılında zilhicce ayı 30 Haziran'da başlayacak. 8 Temmuz Cuma günü kurban bayramının arifesi olacak. Kurban bayramı ise 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi ve 12 Temmuz Salı günleri idrak edilecek. Kurban bayramından 3 gün sonra ise 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı kutlanacak. Kurban bayramı ile 15 Temmuz'un birleştirilip birleştirilmeyeceği sık sık araştırılıyor. Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin resmi açıklamanın temmuz ayı başında yapılması bekleniyor.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.