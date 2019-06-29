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Kur'an'ın arkasına saklanan HDP'li vekile Bakan Soylu'dan okkalı cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki operasyona ilişkin 'Kur'an-ı Kerim'e bile saygıları yok evi basan polisin' iddiasıyla yaptığı sosyal medya paylaşımını, olayın gerçek görüntülerinin yer aldığı videoyla yalanladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 23:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 44 kilogram patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği, 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından sosyal medya ve internet ortamında gerçeği yansıtmayan bilgilerin kullanılması üzerine, operasyonun gerçeklerini anlatan videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Soylu'nun "Bir vekil... 44 kilo patlayıcı... Polise ürkütücü iftira...Kur'an-ı Kerim'i istismar" mesajıyla paylaştığı videoda, önce operasyona ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve Soylu'nun olayın aslı olduğunu belirttiği görüntüler bulunuyor.

​Videonun ilk bölümünde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Twitter hesabından paylaştığı operasyona ilişkin iddiaları yer alıyor.

Operasyonun gerçek görüntülerinde ise emniyet güçlerinin evde yaptıkları aramada, önce arama kararını okudukları, evdeki kitapları tek tek içlerine bakarak yerine yerleştirdikleri görülüyor. Videoda ayrıca evin bahçesinden çıkan patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler gösteriliyor.

Video, "Kur'an-ı Kerim'i alet ettikleri bu tiyatro 44 kilo 130 gram patlayıcıyı saklamalarına yetmedi. Bu patlayıcıyla 4 Güvenpark, 1 Beşiktaş saldırısı gerçekleştirilebilir." mesajıyla son buluyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 23:21
  1. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü
  2. Ayşe Sürücü
  3. HDP

YORUM YAZ

  • VatandasVatandas13 dk önce
    Ne cevabi arkadas ne cevabi ya.sizin cevaplarinizdan biktik.artik adam akilli yasa istiyoruz yasaaaaa.it kopuk hirsiz sapik elini kolunu sallaya sallaya geziyo.sizin cevabinizada sizede.benim bulundugum ilcede son bir yilda on kisi cinayete kurban gitti.yeter ya siz kime calisiyonuz ya.en sonunda vatandas kendi mahkemesini kurup cezasini kesecek boyle giderse
  • OSMANLI OSMANLI 15 dk önce
    Okkalı cevap karın doyurmuyor

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