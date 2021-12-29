Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nedir, kimler açar? Üründen yalnızca Türkiye’de yerleşik Gerçek Kişiler (yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecektir.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı günü gelmeden çekilebilir mi?

İlgili hesap için kısmi bozum yapılamayacaktır. Erken kapama yapılması durumunda açılış tarihi ve erken kapama tarihindeki TCMB’nin saat 11’de açıkladığı USD/TRY alış kurundan hangisi daha düşük ise, o kur üzerinden hesap bakiyesi güncellenir ve vadesiz hesaba aktarılır. Erken kapama tarihinde açılış tarihine göre daha düşük bir kur olması durumunda anapara kaybı olacaktır.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ne kadar parayla açılır?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açmak için minimum tutar 1.000 (bin) TL, maksimum tutar 500.000.000 (beş yüz milyon) TL’dir.

Kur korumalı TL hesap kaç aylık açılır?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı 3-6-9 ve 12 ay olarak açılır. 3 ay için 92, 6 ay için 181, 9 ay için 272 ve 12 ay için 366 gün vadelerde açılabilecektir. Vade sonu tatil gününe denk gelmesi halinde vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.

Kur korumalı TL vadeli hesabı kar oranı nedir?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı Asgari kar Oranı olarak TCMB tarafından uygulanmaktadır.

Altını TL hesabı var mı?

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan yeni açıklamada, "Altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanacak." ifadeleri yer aldı.