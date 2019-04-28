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Kumluca'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu

20. Tarım ve Seracılık Festivali, güreşlerle sona erdi

28 Nisan 2019 Pazar 20:26
Kumluca'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu

ANTALYA (AA) - Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde, Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Kumluca'da 20. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında Karatepe Stadında yapılan güreşlere 68'si başpehlivan olmak üzere, bin 100 güreşçi katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı verilen güreşleri çok sayıda vatandaş izledi.

Başpehlivanlık güreşlerinde hakem kararlarına itiraz eden güreşçilerin itirazları kabul edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ata sporu yağlı güreşin Kumluca ve yörede sevilen bir spor olduğunu, kendisinin de yeni seçilmesine rağmen geleneksel hale gelen festival etkinlikleri ve güreş organizasyonunu çok kısa sürede tamamlayarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güreşlerin yarı final müsabakalarında başpehlivanlardan Ali Gürbüz ve İsmail Koç, Orhan Okulu ve Nedim Güler birbirlerine rakip oldular. Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde ise Ali Gürbüz ve Nedim Güler karşı karşıya geldi. Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada Ali Gürbüz, rakibini mağlup ederek 20. Tarım ve Seracılık Festivali Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Nedim Güler, Orhan Okulu ve Serhat İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı

Güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz ve diğer pehlivanların kupa, madalya ve sponsorlar tarafından hazırlanan hediyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ali Gürbüz, yaptığı açıklamada, sezonun ilk güreşi olan Kumluca güreşlerinde başpehlivan olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirerek, sonraki güreşlerde de başarılı olmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan, gerçekleştirilen güreş ağalığı ihalesini ise çiftçilik yapan Niyazi Çiftçi, 157 bin lira vererek kazandı. Yeni güreş ağası Çiftçi, kendisine hediye edilen ağalık koçunu ise Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:26
  1. 20. Tarım ve Seracılık Festivali
  2. Başpehlivan
  3. Kumluca
  4. yağlı güreş

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