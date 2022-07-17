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Aktüel Kümese giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı
Aktüel

Kümese giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı

Iğdır'da tavuk kümesine giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibince yakalanıp, tekrar doğaya bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 20:15:00 -
Kümese giren 1.5 metrelik yılanı itfaiye yakaladı

Iğdır'da tavuk kümesine giren 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, yeniden doğaya bırakıldı.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde Samet Harkay'a ait tavuk kümesine yılan girdiği ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gitti.

Kümesteki yumurta ve 10 civcivi yiyen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından ellerindeki özel aparat yardımıyla yakalandı.

Büyük korku ve paniğe neden olan yılan, itfaiye ekiplerince tekrar doğaya bırakıldı.

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