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Ekonomi Kültür ve sanat merkezlerine ücretsiz Güvenli Turizm Sertifikası
Ekonomi

Kültür ve sanat merkezlerine ücretsiz Güvenli Turizm Sertifikası

RoyalCert Türkiye, kültür ve turizm organizasyonlarına ev sahipliği yapan işletmelere talep etmeleri halinde herhangi bir ücret talep etmeden Güvenli Turizm Sertifikası hizmeti sunacak - Bu kapsamda söz konusu sertifikayı kültür ve turizm etkinliklerine ev sahipliği yapan işletmeler arasında ilk alan kurum Bostancı Gösteri Merkezi oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:14:51 -
Kültür ve sanat merkezlerine ücretsiz Güvenli Turizm Sertifikası

İSTANBUL (AA) - RoyalCert Türkiye, kültür ve turizm organizasyonlarına ev sahipliği yapan işletmelere talep etmeleri halinde herhangi bir ücret talep etmeden Güvenli Turizm Sertifikası verecek.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde bugün ve yarın gerçekleştirilecek Cem Yılmaz gösterileri önce RoyalCert Türkiye tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Merkez, denetimler kapsamında Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

Söz konusu uygulama başladıktan sonra kültür ve sanat merkezleri arasında bu belgeyi alan ilk işletmenin Bostancı Gösteri Merkezi olduğu bildirildi.

RoyalCert Türkiye tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen 10 kriter baz alınarak verilen belgenin, otel restoran ve tur araçlarında olduğu gibi kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan işletmelerde de yaygınlaşası bekleniyor.


- "Programa kültür ve sanat merkezleri de dahil edildi"


Denetimler sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, koronavirüs salgını henüz Çin’de ortaya çıkmışken ve Türkiye'de vaka tespit edilmemişken Sağlık Bakanlığı'nın hızla aksiyon aldığını ve Bilim Kurulu'nun oluşturulduğunu belirterek, bu alanda bakanlığın başarılı çalışmalarından bahsetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da hızlı hareket ederek kısa zamanda Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı uygulamaya aldığını dile getiren Namlı, "İspanya bizden 1-2 ay sonra başlayabildi. Bakanlığımız çok hızlı hareket etti." dedi.

Namlı, önce otel ve restoranlarda başlayan programa sonrasında tur ve transfer araçlarının dahil edildiğini kaydederek, "Geçtiğimiz günlerde kültür ve sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapan tesisler için de Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı yürürlüğe girdi. Şu anda içinde bulunduğumuz Bostancı Gösteri Merkezi, Güvenli Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazanan kendi alanındaki ilk tesis oldu." açıklamasında bulundu.


- "Kültür ve sanat etkinlik tesislerini ücretsiz sertifikalandıracağız"


Alphan Namlı, bakanlık tarafından kültür ve sanat tesisleri için hazırlanan sertifikasyon programı kapsamında işletmeleri 10 başlıktan oluşan kriterleri baz alarak denetlediklerini söyledi.

Namlı, "Seyircinin tesise girişinden çıkışına kadar lavabolar, mutfaklar ve sahne gibi tüm alanlarda söz konusu kriterleri dikkate alarak denetim gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Burada da maske ve mesafe başta olmak üzere her türlü tedbirin alındığını, kapasitenin 2 bin 500'den yarıya indirildiğini, koltukların "bir dolu bir boş" şeklinde dizayn edildiğini anlatan Namlı, konukların içinin rahat olması gerektiğini bildirdi.

Namlı, "Program uygulamaya geçtikten sonra kültür ve sanat tesislerinden yoğun bir Güvenli Turizm Sertifikası talebi almaya başladık. Biz de şirket olarak tüm kültür ve sanat tesislerinin sertifikalandırılmasında hizmet vereceğiz. Herhangi bir ücret talep etmeksizin tiyatro, kültür ve sanat etkinlikleri yapan tesislerimizi sertifikalandıracağız." ifadelerini kullandı.


- "Ziyaretçilerimizin için rahat olsun"


Bostancı Gösteri Merkezi İşletme Müdür Ali Savaş Celasun ise ziyaretçilerin daha güvenilir şekilde etkinlikleri takip etmesi için bu sertifikayı almak için başvurduklarını söyledi.

Celasun, "Kovid-19 kuralları konusunda biz tüm önlemleri alıyoruz ancak bu tedbirlerin sertifika ile tescil edilmesi bizim için önemli. Ziyaretçilerimizin etkinlikleri içleri rahat bir şekilde takip etmesini istiyoruz. Bu belgenin merkezimize katacağı değer çok önemli." dedi.

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