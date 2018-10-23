Kulak kiri nasıl oluşuyor?

Normal süreçte kulak kiri kurur ve yakalamış olduğu toz ve parçacıklarla birlikte dışarı düşer.

Ma'zallah, kulak zarının delinmesi, ortakulak iltihabı, dış kulak enfeksiyonu, kalıcı işitme kaybı gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Kulak kiri, pamuk uçlu kulak kiri temizleyicilerinden veya diğer tip temizleyicilerin kullanmaktan kaçınarak önlenebilir. Çünkü bu cisimler kulak kirini kanalın derinlerine itebilmektedir.

Belirtiler

İşitme kaybı,

Baş dönmesi,

Kulak ağrısı,

Kulak dolu veya tıkanık hissi,

Kulakta çınlama kulak kiri belirtileridir.

Eğer evde kulak kirini temizlemede başarısız olursanız…

Eğer kulak zarınızda bir hasar olduğunuza inanıyorsanız. Mesela yakın zamanda meydana gelen bir enfeksiyon, yaralanma, yüksek ses patlamasına maruz kalma gibi..

Kulaktan akıntı geliyorsa,

Şiddetli ağrı, ateş veya sürekli işitme kaybı varsa,

Etrafınız fırıl fırıl dönüyorsa, dengenizi yitiriyorsanız, yürüyemiyorsanız,

Sürekli kusuyorsanız, ateşiniz yüksekse,

Aniden işitme kaybı olduysa hastaneye gitmeli ve bir uzman hekime görünmelisiniz.

Tıbbi Tedavi

Kulak kiri temizlenmesi, periyodik olarak yapılan bir işlem değildir. Ne zaman kulak tıkanıklığı yapacak duruma gelirse o zaman temizlenmelidir ki bu temizlik işlemi üzerine basarak söylüyoruz hekim tarafından yapılmalıdır.

Doktorunuz küret denilen küçük plastik bir kaşık kullanarak veya kulağınızı ılık su, sodyum bikarbonat veya diğer reçeteli güçlü kulak damlalarıyla kulak kirini temizleyebilir.

Peki nasıl oluşuyor?

Dış kulak yolundaki yağ bezeleri tarafından üretilen, deri döküntülerini de içeren, dıştan giren toz vesaireyi toplayarak kulağın iç tarafına doğru hareket edip kulak zarına zarar vermesini engelleyen bir tabaka oluşturan, aynı zamanda dış kulak derisini sudan ve iltihaplardan koruyan, faydalı bir salgı vardır. Buna Cerumen salgısı (mum) da denilmektedir. Bu salgının yoğunluğu ve miktarı kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir.



Kulak kiri, cerumen salgısının içten topladığı deri döküntüleri ve dıştan giren toz ve diğer partikülleri( parçacıkları ) tutarak olduğu yerde birikmesi ve zamanla sertleşmesi sonucunda oluşmaktadır.

Azı da zarar, çoğu da zarar

Kulak kirinin az üretilmesi enfeksiyon( iltihap ) riskini artırırken, çok üretilmesi tıkaç oluşumu ve buna bağlı kısmî işitme kaybına sebep olmaktadır.

Kulak kirinin tıbbî adı "Buşon"dur. Buşon dış kulak, dış kulak yolu ve kulak kepçesinde meydan gelir. Dış kulak kıl folekülleri yani kıl keseleri ve cerumen salgısını üreten bezlerle kaplıdır. Bu tüyler ve cerumen salgısı dışarıdan gelen tozları ve yabancı maddeleri tutarak iç kulağa girmesini engeller. Bu sayede kulak zarı korunmuş olur.

Düzenli yıkayın

Buşon herkeste olur bu çok normal bir şeydir. İnsanın anatomisinde, yaradılışında vardır.

Buşon ne hijyenle (sağlığa uygunluk, temizlik) ilgilidir ne de kişinin kulağına gereken özeni gösterip göstermemesiyle ilgilidir. Ancak her pisliğin vücuttan atıldığı gibi buşonun da (kulak kiri ) atılması gerekmektedir. Her gün düzenli olarak kulaklarını yıkamanız ilerideki sorunlardan büyük ölçüde uzak kalmanızı sağlayacaktır..

Sebepler

Kulak zarımızı korumak üzere oluşan kulak kiri, kulak kanalının derinine itildiğinde sertleşip orada kalır.

Kulak kiri insanların yüzde 6’sını etkilemektedir ve kulak doktorlarının en çok karşılaştığı sorundur.

En yaygın sebebi kulak temizleyicilerin kullanımıdır (veya mendil ucu gibi diğer nesnelerin). Bunlar kulak kirini kulak kanalının dibine iterler.

İşitme cihazı veya kulak tıkacı kullanan kişiler de kulak kirine en yatkın insanlardır.

Evde Tedavi Mümkün

Uzun süre ihmal ettiyseniz ve kulak zarınızda delik yoksa kulak kirinizi evde temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Debrox veya Murine gibi kulak kiri yumuşatan reçetesiz ilaçlar veya ılık mineral yağ etkilenmiş olan kulağa konabilir ve yaklaşık 5 dakika sonra boşaltılabilir.

Kulağa nazikçe ılık su sıkmak için bir şırınga kullanılabilir. Kulak zarının hasar görmemesi için suyun kulağa sert fışkırtılmamalısınız. Kulak mumu tavsiye etmeyiz. Yararı yoktur ama zararı vardır.