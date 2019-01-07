Kulak ağrısı çeken çocuğa süt vermek iyideğil..

Birçok çocuk kendisini hemen toparlar ve iyileşir. Kulakta biriken kirin temizlenmesi de çocuklarda büyük bir rahatlamaya neden olur. Birçok uzman kulak akıntısının sağlığa işaret eden bir belirti olduğunu düşünmektedir. Kulağa yerleştirilen kulak aletleri kulak zarının delinmesine yol açabilir.

Bu tür delikler ve yırtılmalar kendiliğinden iyileşmektedir. Çok gerek olmadıkça, antibiyotik kullanımına başlamayın.

Bu ağrılarda uzmanlar kafatasına yumuşak ve nazik dokunuşlarla masaj yaparlar ve ağrının kesilmesini sağlayabilirler.

Çocuğun kulak enfeksiyonu kronik bir hal almışsa, beslenme planını gözden geçirin.

Özellikle de grip ve soğuk algınlığının sıkça yaşandığı dönemlerde, sütü çocuğunuzun beslenme programından çıkarın. C vitamini ve çinko içeren gıda maddelerine yer verin. Bu şekilde çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmiş olursunuz.

Buz torbası hazırlayın ve torbayı bir bezin/havlunun içine sarın. Hazırladığınız buz paketini çocuğunuzun kulağına koyun. Bu şekilde kulakta oluşabilecek tıkanmaları önlemiş olursunuz.



Dikkat: Sıcak tatbikler, kulak ağrısı çeken bir çocuğun kendisini daha iyi hissetmesini sağlar ancak enfeksiyonu ve tıkanmayı daha da artırır.

Kulak akıntısı durumunda paniklemeyin. Birçok uzman bunu sağlık belirtisi olarak değerlendiriyor