Küba'da ölü sayısı artıyor
Küba'da tespit edilebilen koronavirüs vaka sayısı 1285'e, ölü sayısı ise 49'a yükseldi.
Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 225'e, Karayipler ülkesi Küba'da ise 49'a yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225'e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881'e ulaştı.
Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003'e çıktı.
Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği bildirildi.
Ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285'e çıktığı belirtildi.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416'ya ulaştı.