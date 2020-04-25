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Dünya

Küba'da ölü sayısı artıyor

Küba'da tespit edilebilen koronavirüs vaka sayısı 1285'e, ölü sayısı ise 49'a yükseldi.

2020-04-25 04:42:00 -
Küba'da ölü sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 225'e, Karayipler ülkesi Küba'da ise 49'a yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225'e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881'e ulaştı.

Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003'e çıktı.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği bildirildi.

Ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285'e çıktığı belirtildi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416'ya ulaştı.

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