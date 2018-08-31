THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Kronik uykusuzluk şişmanlatıyor

Hekimler kronik uykusuzluğun yani “insomnia”nın insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini, aşırı şişmanlığa, kalp hastalığına ve ağır depresyona yol açabileceğini söylüyorlar.

31 Ağustos 2018 Cuma 19:39
Kronik uykusuzluk şişmanlatıyor

İnsomnia ya da uyuyamama hastalığı, bir uyuma sorunudur. Uykuya dalamama, ya da gece boyunca sürekli uyuyamama sorunlarını barındırır. Hastalar genel olarak, gözlerini birkaç dakikadan fazla kapalı tutamamaktan ya da yatakta bir o yana bir bu yana dönerek uyuyamamaktan yakınırlar.

Bazıları, gece uykuya dalmakta zorlanır. Diğerleriyse gece boyunca uyuyamamaktan şikayetçi. Bazı hastalarsa sabah uyandıklarında hâlâ kendilerini dinlenmiş hissedemediklerini söyler.

Uykusuzluk hastalığına uzun vadeli bir tedavi yöntemi bulmak zor. Birçok hasta, uyku haplarına bağımlı hale gelirken bu ilaçlar, bir süre sonra etkisini yitiriyor.

İnsomnia birkaç geceden fazla uzun sürerse, kronik bir hastalığa dönüşerek uyuma eksikliği doğrultusunda oldukça zararlı olabilir. İnsomnia doğal uyuma dengesini bozar ve tamiri oldukça zor olabilir. İnsomnia hastaları genel olarak öğleden sonra ya da akşama doğru kısa süreli uyudukları için, geceleri de uyumakta zorluk çekerler. Bazıları da vücutlarını limitlerinde kullanmaya çalışırlar. Bu da çok mühim fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açar.

İnsomnia ayrıca birçok ilacın yan etkisi olarak, stres sebebiyle ya da duygusal, fiziksel ve zihinsel sorunlar doğrultusunda da oluşabilir.

İnsomnia'dan kurtulmak için uyku haplarının yanı sıra kediotu gibi bir takım bitkilere de başvurulabilir.

Geleneksel yöntemlerin başında, uyumadan önce sıcak süt içmek; uyanır uyanmaz sıcak bir duş almak, öğlen egzersiz yapmak, öğlen yemeğinde bol yemek yemek, akşam yemeğinde az yemek yemek ve erken yatmaya çalışmak gelir.

Kedi otunun bilinen ve tek faydası uykusuzluk problemine karşı işe yaramasıdır. Avrupa ülkelerinde kedi otu bitkisi uykusuzluk için reçetesiz bitkisel ilaç olarak kullanımdadır. Beyni herhangi bir yan etki yapmadan uyuşturur, bedeni rahatlatır ve mışıl mışıl uyumanızı sağlar. Diğer haplar ve bitkilerin aksine bağımlılık yapmaz. Sakinleştirici ilaçlara alternatif olarak kullanılabilir.

Kokusu biraz keskin ve ağırdır.

Kedi otu kökü uyku çayı şöyle hazırlanır:

1 tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış oğulotu yaprağı, 1 bardak kaynar suyla haşlanır, 6-8 dakika demlendikten sonra süzülür. Yatmadan önce, içine 1-2 çay kaşığı kediotu tentürü eklenir, biraz bal ile tatlandırılır ve sıcak içilir.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:39
  1. Kedi otu
  2. insomnia
  3. uykusuzluk kilo sebebi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Foça'da petrol sızıntısı paniği!
    1. Foça'da petrol sızıntısı paniği!
    2. Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık..
    3. John McCain için Kongre'de tören..
    4. BM Yunanistan'ı uyardı! Durum kaynama..
    5. Sivas'ta şarbon şüphesi korkuttu! Köy..
    6. Her cerrah cerrah değildir
    7. Pet şişelerin dibindeki numaralara..
    8. Üniversite kaydı için hangi belgeler..
    9. Sağlık Bakanlığından o haberle ilgili..
    10. Plastik kaba yoğurt çalmayın!
    11. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    12. BPA maddesinde büyük tehlike
    13. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    14. Bakan Dönmez'den hibrit araç açıklaması
    15. KYK kredi burs ne zaman kesilir 2018
    16. Kronik uykusuzluk şişmanlatıyor
    17. KYK kredisi alanlara müjde! O madde..
    18. KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl..
    19. Buzdolabını tepe tepe kullanmayın
    20. KYK burs kredi taahhütname nasıl..
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek stok kaldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce Kılıçdaroğlu'nun yine rengi attı!
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?
    'Zina'nın serbest olmasının arkasında ne var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...
    ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...