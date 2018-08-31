Kronik uykusuzluk şişmanlatıyor

İnsomnia ya da uyuyamama hastalığı, bir uyuma sorunudur. Uykuya dalamama, ya da gece boyunca sürekli uyuyamama sorunlarını barındırır. Hastalar genel olarak, gözlerini birkaç dakikadan fazla kapalı tutamamaktan ya da yatakta bir o yana bir bu yana dönerek uyuyamamaktan yakınırlar.



Bazıları, gece uykuya dalmakta zorlanır. Diğerleriyse gece boyunca uyuyamamaktan şikayetçi. Bazı hastalarsa sabah uyandıklarında hâlâ kendilerini dinlenmiş hissedemediklerini söyler.

Uykusuzluk hastalığına uzun vadeli bir tedavi yöntemi bulmak zor. Birçok hasta, uyku haplarına bağımlı hale gelirken bu ilaçlar, bir süre sonra etkisini yitiriyor.

İnsomnia birkaç geceden fazla uzun sürerse, kronik bir hastalığa dönüşerek uyuma eksikliği doğrultusunda oldukça zararlı olabilir. İnsomnia doğal uyuma dengesini bozar ve tamiri oldukça zor olabilir. İnsomnia hastaları genel olarak öğleden sonra ya da akşama doğru kısa süreli uyudukları için, geceleri de uyumakta zorluk çekerler. Bazıları da vücutlarını limitlerinde kullanmaya çalışırlar. Bu da çok mühim fiziksel ve zihinsel sorunlara yol açar.

İnsomnia ayrıca birçok ilacın yan etkisi olarak, stres sebebiyle ya da duygusal, fiziksel ve zihinsel sorunlar doğrultusunda da oluşabilir.

İnsomnia'dan kurtulmak için uyku haplarının yanı sıra kediotu gibi bir takım bitkilere de başvurulabilir.

Geleneksel yöntemlerin başında, uyumadan önce sıcak süt içmek; uyanır uyanmaz sıcak bir duş almak, öğlen egzersiz yapmak, öğlen yemeğinde bol yemek yemek, akşam yemeğinde az yemek yemek ve erken yatmaya çalışmak gelir.

Kedi otunun bilinen ve tek faydası uykusuzluk problemine karşı işe yaramasıdır. Avrupa ülkelerinde kedi otu bitkisi uykusuzluk için reçetesiz bitkisel ilaç olarak kullanımdadır. Beyni herhangi bir yan etki yapmadan uyuşturur, bedeni rahatlatır ve mışıl mışıl uyumanızı sağlar. Diğer haplar ve bitkilerin aksine bağımlılık yapmaz. Sakinleştirici ilaçlara alternatif olarak kullanılabilir.

Kokusu biraz keskin ve ağırdır.

Kedi otu kökü uyku çayı şöyle hazırlanır:

1 tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış oğulotu yaprağı, 1 bardak kaynar suyla haşlanır, 6-8 dakika demlendikten sonra süzülür. Yatmadan önce, içine 1-2 çay kaşığı kediotu tentürü eklenir, biraz bal ile tatlandırılır ve sıcak içilir.