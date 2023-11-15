Kritik toplantı 7 Aralık'ta! 13 maddelik anlaşma

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragogiannis başkanlığındaki heyetler, Ortak Eylem Planı toplantısı çerçevesinde 16 Ekim’de Atina’da bir araya gelmişti. 17 Ekim 2023’te ise Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler kapsamında Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou başkanlığındaki heyetler Atina’da görüşmüştü.

Son toplantı Selanik’te

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yüz yüze dördüncü turu da, önceki gün Milli Savunma Bakanlığı’nda yapıldı. Yunan heyetine, Yunanistan Savunma Bakanı Danışmanı Büyükelçi Haris Lalacos başkanlık etti. Türk tarafı ise diğer iki toplantıda olduğu gibi yine Akçapar başkanlığında toplantıya katıldı. Diyalog çerçevesinde bu yıl son toplantı, Erdoğan ile Miçotakis’in başkanlığında Selanik’te yapılacak. Türkiye - Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi (YDİK) toplantısı, 7 Aralık’ta Selanik’te düzenlenecek.

Ankara’da yapılan GAÖ toplantısında mutabakata varılan önlemler içinde iki ülkenin savaş uçakları ve savaş gemileriyle ilgili hususların yanı sıra milli savunma, dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanları arasında doğrudan iletişim hattı kurulması da yer alıyor. Önlemler içinde; askeri okullar arasında ferdi spor (yelken, yüzme, atletizm ve tenis) müsabakaları düzenlenmesi, iki ülke Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri arasında karma spor müsabakaları düzenlenmesi hususları bulunuyor. Bir diğer madde ise ‘İki ülkenin Silahlı Kuvvetler Akademisi (National Defence Colleges) arasında başlangıç olarak bilimsel alanda ve NATO meseleleri, askeri doktrinler, kriz yönetimi, barışı koruma, doğal afetler, çevre ve benzeri konularda iş birliği yapılması’ şeklinde. Türkiye-Yunanistan arasında 2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan bazı hususlar özetle şöyle:

Doğrudan muhabere hattı

■ Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları arasında doğrudan iletişim hattı kurulması.

■ Meriç Nehri’nde kirliliğin önlenmesi maksadıyla işbirliği yapılması.

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■ Biri Yunanistan’da biri Türkiye’de bulunan iki askeri hastane arasında telemedicine alanında bilgi alışverişinde bulunması ve işbirliği yapılması.

■ Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları arasında ziyaretler düzenlenmesi.

■ Harp okulları arasında akademik programlar ve faaliyetler hakkında bilgi değişimine yönelik karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi.

■ Herhangi bir çakışmanın önlenmesi maksadıyla bir sonraki yıl tatbikat programlarının karşılıklı bildirilmesi.

■ İki ülkenin barış için ortaklık eğitim merkezleri arasında eğitim amaçlarına yönelik olarak personel mübadelesi.

■ İki ülke askeri, doğal afet müdahalede birlikleri arasında işbirliği tesis edilmesi ve ortak tatbikatlar düzenlenmesi.

■ Eskişehir ve Larissa’daki Milli Hava Hareket Merkezleri arasında doğrudan muhabere kurulması.

■ Sahil Güvenlik Komutanlıkları arasında karşılıklı ziyaretlerin ve ikili müzakerelerin yapılması

■ İki ülke Genelkurmay Başkanları arasında doğrudan temas hattı tesis edilmesi.

■ İki ülke savaş gemileri arasında güvenlik mesafesi sağlanması, savaş uçaklarının savaş gemilerinin üzerinden düşük irtifada uçuş yapmaması. Radar kilidi atılması olaylarının önlenmesi.

■ Uzun süreli NAVTEX duyurularının azaltılması.

İletişim noktası nasıl kurulacak?

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre; daha önce üzerinde mutabakat sağlanan güven artırıcı önlemlerle (GAÖ) ilgili 29 madde halen geçerli. GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası ise iki ülkede iki ayrı bakanlık içinde kurulacak. Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlıklarında sorumlu bir personel seçilerek GAÖ’lerin koordinesi yapılacak.