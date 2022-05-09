KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? 2022 KPSS tarihleri...
Kamu kurumlarda çalışmak isteyen ve Kamu almıları için iş başvurusunda bulunma gayreti olan adaylar 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihlerini sorguluyor. Kamu personeli olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce aday "2022 KPSS ne zaman" ve "KPSS başvuru tarihleri" araştırıyor. 2022 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları 2022 ne zaman başlayacak? İşte 2022 KPSS sınav takvimi.
2022 KPSS lisans sınavları için tarihler belli oldu. ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda başvurusu alınan KPSS için sınav tarihi artık yaklaştı. Peki KPSS Lisans sınavları ne zaman yapılacak? 2022 KPSS lisans sınavı tarihi...
2022 KPSS lisans başvuru tarihleri
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ön lisans başvuru tarihleri
KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri
KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS DHBT başvuru tarihleri
2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ne zaman (lisans, önlisans, ortaöğretim)
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.