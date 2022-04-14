KPSS 2022 DHBT sınav tarihleri: Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) ne zaman yapılacak, başvuru tarihi!

2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İki yılda bir yapılan KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınav bu sene yapılaca. KPSS sınavına katılacak adaylar KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans ve DHBT sınav tarihleri ile KPSS başvuru takvimini merak ediyor.

2022 KPSS başvruları ne zaman?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde, ön lisans başvuruları 3 Ağustos’ta, ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül’de başlayacak.

KPSS 2022 sınavı ne zaman?

2022 KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

KPSS Alan bilgisi sınavı ne zaman 2022?

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS ön lisans sınavı ne zama yapılacak?

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim 2022 sınav tarihi

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT sınavı 2022 ne zaman?

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi: 27.11.2022

KPSS DHBT sınıav başvuru tarihi: 07.10.2022 - 17.10.2022

2022 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sonuçalrı 16.12.2022 tarihinde açıklanacak.