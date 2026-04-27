Kozan'da aile dehşeti! Cani baba öz kızını bıçaklayıp kayıplara karıştı!
Adana'nın Kozan ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen korkunç bir aile içi şiddet olayıyla sarsıldı. Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan baba Y.K., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 35 yaşındaki kızı S.K.'ya bıçakla saldırdı. Tartışmanın büyümesiyle gözü dönen babanın saldırısı sonucu ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan baba olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K. ile kızı S.K. arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Y.K., yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. S.K., vücuduna aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Baba olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)