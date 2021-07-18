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Aktüel Köy korucularına yapılan zam CHP ve HDP'ye battı
Aktüel

Köy korucularına yapılan zam CHP ve HDP'ye battı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Köy korucuların aldığı ücret HDP'yi rahatsız eder. Çünkü HDP, PKK belli bir dönem direkt köy korucularını hedef aldı. Onların ailelerine saldırdı, onları şehit etti. Direklere astıkları günleri unutmayalım köy korucularımızı. HDP bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi. Peki CHP niye rahatsız oluyor?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 13:58:00 -
Köy korucularına yapılan zam CHP ve HDP'ye battı

Ordu'da bir restoranda partililerle bir araya gelen Mustafa Destici, Rize'de sel ve heyelan yaşanan yerlerde incelemelerde bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Destici, "Sistemimizin hatalarını, eksiklerini gidererek daha güçlü hale getirmeliyiz. Bunun için seçim kanunumuzu, siyasi partiler yasamızı demokratikleştirmeliyiz. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarıp yeni, sivil ve demokratik bir anayasaya kavuşturmalıyız." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildiğini anımsatan Destici, "Bu bir zorunluluktu, mecburiyetti. Çünkü devlet darbecilere ve teröristlere karşı kendi varlığını korumalı, gardını almak zorundaydı. Şimdi TBMM'nin gündeminde, süresi dolan olağanüstü halin tekrar uzatılması için bir kanun teklifi görüşülüyor." diye konuştu.

Kanun teklifine HDP ile CHP'nin komisyonda ret oyu verdiklerini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Köy korucuların aldığı ücret HDP'yi rahatsız eder. Çünkü HDP, PKK belli bir dönem direkt köy korucularını hedef aldı. Onların ailelerine saldırdı, onları şehit etti. Direklere astıkları günleri unutmayalım köy korucularımızı. HDP bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi. Peki CHP niye rahatsız oluyor? 2020 yılında depremde zarar gören bölgelere ve vatandaşlara destek. Buna neden 'hayır' deniliyor? Bir torba yasa olduğu, toptan sadece OHAL uzatıldığı için hepsine karşı çıkılıyorsa, bu pekala komisyonda ayrışabilir. 'Şu maddeye karşıyız, bu maddenin yanındayız' denebilir. Genel kurulda da aynı şekilde bir tavır gösterilebilir. BBP olarak korucuların asgari ücret altında maaş almasını doğru bulmuyoruz ve yasanın bu bölümünü destekliyoruz. Depremden ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın desteklenmesinin de sonuna kadar yanındayız. OHAL kanunlarının uzatılması meselesine gelince. Bunun da Türkiye açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz."

Destici, fındığa en az yüzde 40 artışla 30 liranın üzerinde fiyat açıklanmasını beklediklerini dile getirerek, bunun altındaki bir fiyatın üreticiyi memnun etmeyeceğini söyledi.

BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü ile Kovid-19 temaslısı olduğu gerekçesiyle iş yerine gelen polis ekipleri arasında yaşanan gerilime de değinen Destici, şunları kaydetti:

"Kadın Kolları İl Başkanımız Fatma Yümlü hanımefendiye karşı yapılan saygısızca ve onur kırıcı, kaba davranışı bir kere daha şiddetle kınadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Salgın tedbirlerine herkes uymak zorundadır. Ben konuşuyorum onun içim maskem yok ama isterim ki hepinizin maskesi takılı olsun. Bu konuda görevlilere yardımcı olmamız gerekiyor. Hangi teşkilat mensubumuz bu konuda hassasiyet göstermez ve uymazsa, biz çuvaldızı önce kendimize batırırız, 'Bu yanlıştır' deriz ama bu yanlışın karşılığı kesinlikle bir hanımefendiye kaba kuvvet uygulanarak ters kelepçe takılması değildir."

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