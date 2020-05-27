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Aktüel

Kovid-19 yüzünden kapatılan Ağrı Hayvan Pazarı haftada 5 gün açık olacak

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:01:58 -
Kovid-19 yüzünden kapatılan Ağrı Hayvan Pazarı haftada 5 gün açık olacak

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatıldıktan sonra haftada 2 gün hizmet vermeye başlayan hayvan pazarlarının 5 gün açık olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan hayvan pazarlarının pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere, haftada 2 gün açık olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda ilimiz genelindeki hayvan pazarlarının haftanın beş günü pazartesi gününden cuma gününe kadar açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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