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Aktüel

Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi, doğum günü partisinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:20:17 -
Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi, doğum günü partisinde yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayan kişi, bir iş yerinde arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğünün 30 Mayıs günü İl Emniyet Müdürlüğüne Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin izolasyon kurallarına uymadığını bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, karantina kuralına uymayan kişinin, il merkezindeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediklerini tespit etti.

İş yerine baskın düzenleyen polis, doğum günü partisi düzenleyen 4 kişiye 392'şer lira, iş yeri sahibine de 3150 lira idari para cezası uyguladı.

Sağlık görevlilerince nakilleri sağlanan kişiler karantinaya altına alındı.

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