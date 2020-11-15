  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 denetimlerinde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi
Aktüel

Kovid-19 denetimlerinde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi

Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:25:00 -
Kovid-19 denetimlerinde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi

Kovid-19 önlemleri için 6-13 Kasım tarihlerinde yapılan incelemelerde 991 toplu taşıma aracı / taksinin  çalışması, 107 işyerinin faaliyetten men edilmesi sağlandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında yapılan denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişi / işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerin ara vermeden devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!
Dünya

Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli." ifadesini kullandı...
Abdullah Ağar duyurdu! Karabağ'dan kaçan Ermeniler, bakın ne yapıyor
Gündem

Abdullah Ağar duyurdu! Karabağ'dan kaçan Ermeniler, bakın ne yapıyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, büyük bir yenilgi yaşayan Ermenilerin, ölen yakınlarının mezarlarından kemiklerini aldığını ifade et..
Çin'de koronavirüs şoku! Bakın nerede rastlandı
Dünya

Çin'de koronavirüs şoku! Bakın nerede rastlandı

Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay