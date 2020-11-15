Kovid-19 denetimlerinde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi
Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi.
Kovid-19 önlemleri için 6-13 Kasım tarihlerinde yapılan incelemelerde 991 toplu taşıma aracı / taksinin çalışması, 107 işyerinin faaliyetten men edilmesi sağlandı.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında yapılan denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişi / işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerin ara vermeden devam edeceği bildirildi.