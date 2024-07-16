Köşker ustası: Çocukları zanaata yönlendirin, kapalı kutuya hapsetmeyin

1995 yılından bu yana ayakkabı tamirciliği (Köşkerlik) yapan Ramazan Mayan, insanların artık eskisi gibi ayakkabılarını tamir ettirmediklerinden mesleklerinin yok olmayla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Adana'da köşkerlik yaparak geçimini sağlayan Ramazan Usta, 29 yıldır sürdürdüğü ayakkabı tamirciliğinin gerek yetiştirecek çırak bulmakta zorlanmaları gerekse insanların ayakkabılarını tamir ettirmektense yenisini almaya yönelmesi nedeniyle, yok olmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Köşkerliğin severek yapılması gereken işlerden olduğunu hatırlatan Mayan, maddiyattan ziyade işin zanaat boyutuna bakılması gerektiğini belirtti.

Bu tarz mesleklerin devam ettirilebilmesi için tatil dönemlerinde ailelerin çocuklarını zanaatkarların yanlarına çırak olarak göndermelerinin önemli olduğuna vurgu yapan Ramazan Usta, böylelikle giderek toplumda yaygınlaşan israf kültürünün önüne de geçilebileceğini kaydetti.

"İşimizi iyi, doğru ve sağlam yaparsak müşteri gelir"

1995'ten itibaren "köşkerlik" yani bilinen adıyla "ayakkabı tamirciliği" mesleğini yürüten Ramazan Mayan, "Bu meslek ekmek yedirir, aç bırakmaz. Belirli müşterilerimiz var, onlar geliyorlar. İşimizi iyi, doğru ve sağlam yaparsak müşteri gelir fakat işimizi kötü, çürük yaparsak müşteri gelmez." dedi.

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"Okullar tatile girdiği zaman çocuklar yanımıza gönderilebilir"

Ebeveynleri, yaz ve ara tatillerde çocuklarını zanaat işlerine yönlendirmelerini tavsiye eden Mayan, "Önceden bu mesleğin çırağı çoktu, yetiştirebiliyorduk. Meslek öğretiyorduk fakat şimdi çırak bulamıyoruz. Anne-babalar çocuklarını okula gönderiyor, çocuklar yarıyıl tatiline girdikleri zaman ya da yılsonu tatilleri geldiğinde yanımıza gönderebilirler. Ayakkabı tamircisine gönderip çırak olarak yetiştirebilirler, bu sayede çocuklar bir meslek öğrenebilirler. Bu; anne-babalara tavsiyemdir. Burada maksat çocuklarımızı, gençlerimizi başıboş bırakmamak, zanaat öğretmektir." şeklinde konuştu.

"Yıpranmış ayakkabıları yeniler ve kurtarırız"

Ayakkabıda oluşan zedelenmelerden dolayı işlem görmeden yeni bir ayakkabı alınmasının israf olduğunu, tamir ettirilmesiyle beraber eski haline dönebileceğini belirten Mayan, "Müşteri ayakkabıyı bize getirir, ufak bir yırtık varsa ya da ayakkabı deforme olmuşsa onu tamir eder, cila ve boya yapar, diker ve yepyeni yaparız. Bu yıpranmış ayakkabıları ufak bir ücretle yeniler ve kurtarırız. Gidip 2-3 bin TL'ye tekrardan ayakkabı almalarına gerek kalmaz." dedi.

"Önce zanaat, sonra para"

Köşkerliğin sevilerek yapılabileceğini ve önceliklerinin zanaat olduğunu vurgulayan Mayan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu iş severek, isteyerek yapılır. Severek, isteyerek yapılmazsa bir şey öğrenilmez. Öğrenilmeyen bir şey de ise başarı elde edilemez. Önce zanaat, sonra para. Zanaatı öğrenip, işi hakkıyla yapmalıyız. İşi öğrendikten sonra ilerde küçük bir dükkân açabilir. Rızkını oradan kazanabilir ve zanaatını güzel bir şekilde icra edebilir. Köşkerlikte çok bir zorluk yok eğer istenilirse öğrenilebilir ancak bu da istemeye bağlıdır. Zorla bu iş yapılırsa bir şey öğrenilemez. Kolay olan zor gelir istenerek yapılmadığı zaman."

"Bizim isteğimiz çocukların, gençlerin zanaat öğrenmesi, ilerde elinin ekmek tutabilmesi"

Çırak bulmakta zorlandıklarını ve bundan dolayı köşkerliğin son temsilcileri olduklarını ifade eden Mayan, "Köşkerlik mesleği eskisi gibi olmuyor, eskiden çırak yetişiyordu, eleman oluyordu ama şimdi çırak yok, yetiştiremiyoruz. Bizden sonra çırak olmadığı için köşker bulunamayacak. Çırak gelse bile gelir çalışır, işi öğrenemeden geri gider. Bizim istediğimiz çocukların, gençlerin zanaat öğrenmesi, bu işi bilmesi, ilerde elinin ekmek tutabilmesidir. Rızkı veren Allah-u Teâlâ'dır. Allah rızkımıza kefildir, yeter ki biz çalışalım." diye konuştu.

"Çocuklar bu tür zanaatlara yönelsinler, odaya kapanıp bilgisayar ortamıyla gerilmesinler"

Günümüzde çocukların adeta bir kapalı kutuya hapsedildiğine işaret eden Mayan, çocukların zanaat işlerine yönelerek bir meslek öğrenmelerinin onların bir odaya kapanarak internet ortamlarında gerilmelerinden daha iyi olduğuna vurgu yaptı.

Son olarak Mayan, "Eskimiş ayakkabılarınızı atmayın, getirin biz yenileyelim. Ayakkabıda ufak bir zedelenme olur getirirsiniz yaparız, teslim ederiz. Çocuklar bu tür zanaat işlere yönelsinler, evde kapalı kutu olmasınlar, odaya kapanıp bilgisayar, internet ortamıyla gerilmesinler. Dışarıya açılsınlar, iş ve zanaat öğrensinler." tavsiyesinde bulundu. (İLKHA)