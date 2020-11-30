  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koronayı hiçe sayan polis kızına davullu zurnalı düğün yaptı
Aktüel

Koronayı hiçe sayan polis kızına davullu zurnalı düğün yaptı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde koronavirüs kurallarını hiçe sayarak kızına davullu zurnalı nişan yapan polis memuru açığa alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:11:00 -
Koronayı hiçe sayan polis kızına davullu zurnalı düğün yaptı

Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil polis memuru G.Y.'nin kızına yaptığı davullu zurnalı nişan pahalıya patladı. Polis memuru G.Y.'nin meslekten uzaklaştırılmasına neden olan nişan, sokağa çıkma yasaklarının saat 20.00'da başladığı 21 Kasım Cumartesi yapıldı.

Yaylalı mahallesindeki kız evinde bahçeye kurulan masalarda yemekler yenildi, davul zurnalar çalındı.

Polis memuru ve nişana katılanlara para cezası kesildi

Davul zurna eşliğinde eğlenilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden olurken, meslektaşları G.Y.'nin evine giderek tutanak tuttu.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, polis memuru G.Y.'yi açığa aldıktan sonra pandemi kurallarına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza kesti. Nişana katılan 17 kişiye de bin 500'er lira para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay