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Dünya

Koronavirüste ezber bozan sigara araştırması

Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, sigara kullananların koronavirüsten daha az etkilendiği belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'in Pitie Salpetriere Hastanesi'nde yapılan araştırma sigarada bulunan nikotinin koronavirüsle mücadelede etkili olduğu işaret edildi.

2020-04-23 10:24:00 -
Koronavirüste ezber bozan sigara araştırması

Academie des Sciences'ta yayınlanan araştırma, koronavirüs testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 vaka üzerinde yapıldı.

Araştırmada bu kişilerin sadece yüzde 5'inin sigara içtiği tespit edildi. Ancak araştırmacılar insanları sigara içmeye teşvik etmediğinin, sigara kullanımının başka potansiyel tehlikeleri olduğunun altını çizdi.

Nikotin virüsün hücrelere yayılmasını engelliyor

Çalışmanın analizini yapan saygın Fransız nörobiyoloji uzmanı Jean-Pierre Changeux, nikotinin virüsün hücrelere ulaşmasına engel olarak vücutta yayılmasını durdurabileceğini söyledi. Nikotin ayrıca çoğu ağır Kovid-19 vakalarında görülen bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon göstermesini de azaltıyor olabilir. Hastanenin raporuna göre çalışma her gün düzenli olarak sigara içenlerin semptomlu veya ağır şekilde korona enfeksiyonu geçirme ihtimalinin genel nüfusa göre daha az olduğunu gösterdi.

Sigara içenlerin hastalığı daha ağır geçirdiği belirtilmişti

Bugüne kadar uzmanlar sigara içenlerin Kovid-19 hastalığını çok daha ağır geçirdiğini belirterek sigaradan uzak durma konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Ayrıca sigara kullanımının başka potansiyel tehlikeleri de bilinen bir gerçek.

Benzer araştırmalar diğer ülkelerde de yapıldı

Nikotinin Kovid-19'a karşı koruyucu bir yanı olduğuna dair tezler Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de geçen aylarda ileri sürülmüştü. Mart'ta Çinli araştırmacıların yaptığı bir çalışma New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Bin kişi üzerinde yapılan çalışma sigara içenlerin sadece 5'te birinin salgına yakalandığını gösterdi.

Nisan başında ABD'de yapılan diğer bir çalışma da 7 bin Covid-19 hastasının sadece yüzde 1,3'ünün sigara kullandığını ortaya koymuştu.

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Yorumlar

abdrhman

o zaman hemen sigaraya başlıyorum. fakat devlet vergileri indirip teşvik etmesi lazım. 2 tl maliyetli sigarayı 10 tl ye satıyor devlet.
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şenay doğan

benim rabbim boş ve lüzumsuz şey yaratmaktan münezzehtir...ben allah ve rasulüne sordum tütün haram mı diye hayır cevabı aldım...kardeşim rüyasında peygamberime sordu aynı soruyu cevap yine değişmedi...bir gün insanlığın tütünün neye şifa olduğunu açıklamasını beklemekteydim...haber umduğumdan çok erken geldi...allaha emanet olun
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