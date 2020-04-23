Koronavirüsle boğuşan ABD bir kez daha sarsıldı: Çok sayıda ölü var

ABD'nin Oklahoma, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde 7 kişinin ölümüne neden olan fırtınanın, Ulusal Hava Servisinin verdiği bilgiye göre bugün etkisini Mississippi, Alabama ve Florida eyaletlerinde sürdürdüğü öğrenildi.

150 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

Kamu hizmetleri raporlarını izleyen "Poweroutage" isimli kurumun internet sayfasında, Teksas ile Georgia eyaleti arasında 150 binden fazla Amerikalının fırtınanın şiddeti yüzünden elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'nin güneyinde en az 5 eyalette etkili olan fırtına nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, kanalizasyon taştı, aşırı yağış nedeniyle ev ve sokakları sel bastı.

Oklahoma Otoban Devriyesi raporuna göre, Madill bölgesinde 46 yaşındaki Çad L. Weyant'ın kullandığı araç, fırtına yüzünden havalanarak takla attı, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 41

ABD'nin güney eyaletlerinde meydana gelen fırtına ve kasırgalarda nisanın ikinci haftasında en az 34 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Bugünkü kayıplarla toplam can kaybı 41 oldu.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 47 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1710 artarak 46 bin 785'e ulaştı.

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.