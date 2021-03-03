Koronavirüs tablosu 3 Mart Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısında son durum...
Koronavirüs tablosu açıklanıyor 3 Mart Vaka sayısı yükseldi mi? Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Kritik tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları ile test oranları bulunuyor. Koronavirüs tablosu açıklanıyor 3 Mart Vaka sayısı yükseldi mi? Son Dakika corona virüs vaka ve vefat sayısı..
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 3 Mart günlük koronavirüs tablosu vaka sayıları...
3 Mart koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.
Bakanlıkça açıklanan korona tablosunda yer alan vaka sayısı normalleşme süreci ile birlikte daha sık aratılıyor. İl bazında vaka oranları son günlerde daha kritik öneme sahip oldu. 3 Mart koronavirüs tablosunda 11.520 yeni vaka yer alırken 65 kişi de yaşamını yitirdi.