Koronavirüs tablosu 3 Mart Sağlık Bakanlığı günlük vaka ve ölü sayısında son durum...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 3 Mart günlük koronavirüs tablosu vaka sayıları...

3 Mart koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Bakanlıkça açıklanan korona tablosunda yer alan vaka sayısı normalleşme süreci ile birlikte daha sık aratılıyor. İl bazında vaka oranları son günlerde daha kritik öneme sahip oldu. 3 Mart koronavirüs tablosunda 11.520 yeni vaka yer alırken 65 kişi de yaşamını yitirdi.