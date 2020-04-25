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Dünya

Koronavirüs, Rus parlamentosuna sıçradı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da iki milletvekili yeni tip koronavirüse yakalandı.

2020-04-25 21:07:00 -
Koronavirüs, Rus parlamentosuna sıçradı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da iki milletvekili yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Koronavirüse yakalanan Duma’nın Komünist partili vekilleri Leonid Kalaşnikov ve Dmitriy Novikov hastaneye kaldırıldı. Hastalığı orta seyrettiği söyleyen Kalaşnikov, testin negatif sonuç verdiğini ama koronavirüse yakalandığı tomografi sayesinde ortaya çıktığını söyledi.

Kalaşnikov, geçtiğimiz günlerde hastalanan sürücüsünden virüs kaptığını belirtti.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Novikov, hastanede olduğunu doğruladı.

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