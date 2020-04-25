Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan sevindiren açıklama

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüsle ilgili tedavi ve önlemler Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Rakamlarda düşüş yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tevfik Özlü, Prof. Dr. Levent Yamanel ve Doç. Dr. Sema Turan; tedavi, teşhis ve önlemlerle son ortaya çıkan rakamları değerlendirdi.



Sabah'ın haberine göre; Son günlerde ortaya çıkan rakamların ümit verici olduğunu kaydeden uzmanlar, "Tedbiri elden bırakmayalım. Evde kalmaya, sosyal mesafeye ve el hijyenine daha çok dikkat edelim. Biraz daha sabır" görüşünde birleşti.

İşte değerlendirmeleri:

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel: Hasta sayılarının düşmesi ümit verici. Bir hafta bu süreci iyi gözlemlemek lazım. Önceki gün ve dün ortaya çıkan rakamları sabit tutarsak yakaladık demektir. Sağlık Bakanlığı, bu süreci özellikle yoğun bakım sürecinde çok iyi yönetiyor. Evde kalmaya, sosyal mesafeye ve el hijyenine daha çok dikkat etmemiz lazım. Kırılmayı yakaladığımızı ümit ediyorum. Böyle giderse bayramdan sonra biteceğini düşünüyorum. Tedavi ve tedbirlerle birlikte ortaya çıkan rakamlar ümit verici ve anlamlı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son bir haftada ortaya çıkan rakamlar umut verici. Türkiye, yüzde 2.3 ile en düşük ölüm oranına sahip olan ülkelerden biri. Bu, bizim hastalığı belirtiler ilerlemeden kontrol altına aldığımızı kanıtlamakta. Ölüm oranlarının stabilleştiği bir tabloyu çok net görüyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşların sayısında da düşüş gözlemleniyor. Test sayımız yine önceki gün itibariyle 800 binlere yaklaştı. Tüm bu rakamlar bize sürecin sağlıklı yönetiltiğini gösteriyor. Burada vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Hem sokakta hem de evde asgari önlem almamız şart. Çok sevindirici ve umut verici gerçekten. Belki bugünün rakamlarını tek başına değerlendirmekte doğru değil ama geçmiş 15 güne baktığımızda bu rakamlar tutarlı yani ortaya çıkan durum şunu gösteriyor ki Türkiye artık vaka artış hızını durağan hale getirdi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan: Alınan önlemler yavaş yavaş kendini gösteriyor. Sayılar sabit kalınca, sağlık hizmetinin de kalitesi artırıyor. Hem entübe hasta sayısı azalıyor hem de yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı. Artık tedavide ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz. İyileşen hasta sayısı ile koronavirüs tespit edilen arasında rakamlar aynı ise önümüzdeki günlerde iyileşenlerin artacağını söyleyebiliriz. İzalasyon ve sosyal mesafe kuralının çok büyük önemi var. Mayıs ayının ilk haftasında sürecin hızla aşağıya doğru ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Biraz daha sabır. Artık nasıl müdahale edileceğini de biliyoruz. Türkiye yoğun bakım konusunda da ileri. Yoğun bakımdaki hasta sayısında düşüşler önümüzdeki günlerde daha da artacaktır.