Koronavirüs aşısını Pakistan'da denemek isteyen Çinli firmaya tepki

Çinli aşı üreticisi Sinopharm, üzerinde çalıştığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının birinci ve ikinci aşama klinik deneylerinin ortaklaşa şekilde Pakistan'da gerçekleştirilmesi için Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) teklifte bulundu.

NIH Başkanı Prof. Dr. Amir İkram, Dawn internet sitesine verdiği demeçte, Sinopharm Genel Müdürü Li Can'dan aldığı mektupta yer alan "Sinopharm, NIH'ın katılımcılar üzerinde birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri yapacak birikime sahip olduğunu düşünmektedir" ifadelerini aktardı.

İş birliğine karar vermeden önce Etik Kurul gibi çeşitli kurumların yasal izinlerinin alınması gerektiğini vurgulayan İkram, "Pakistan'ın aşı geliştirme çalışmalarına katılım trendini artırmak istiyoruz. Gerekli yasal adımlar atıldıktan sonra bu çalışmaya da katılacağız" dedi.

Mektupta, "Klinik denemelerin başarılı olması halinde Pakistan'ın Covid-19 aşısı üreten birkaç ülkeden biri olmasını umuyoruz" temennisinin yer aldığını kaydeden İkram, üretimden öncelikle Pakistan'ın faydalanacağını söyledi.

İkram, denek sayıları, uygulanacak doz, uygulama aralığı ve sonuç alma takvimine ilişkin bilgi vermedi.

Sosyal medyada tepkilere neden oldu

Diğer yandan Sinopharm'ın aşıyı Çin yerine Pakistan'da denemek istemesi, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar Pakistan'ın "denek" olarak kullanıldığını ve bunun Pakistan halkına saygısızlık olacağını belirtti.