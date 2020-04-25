Koronadan beter

Mehmet Aydın

ABD Başkanı Donald Trump, yine akıldışı sözleriyle dünyada manşetlere çıktı... Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump’ın yanında olan ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı. Byran, “Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki oluşturuyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor” bilgisini paylaştı.

Işın önerisinde de bulundu

Bunun üzerine Trump’tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, “Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak lazım” dedi.

Trump’ın salgına karşı el temizliğinde kullanılan dezenfektanları vücuda enjekte ederek koronayı yenme önerisi Amerika’da olduğu gibi tüm dünyada yankı buldu. Devlete bağlı birçok doktor Trump’ın önerilerinin yanlış olduğunu açıklayıp halkı uyardı. Kaliforniya Üniversitesi’nde kamu politikası profesörü Robert Reich, “Trump’ın brifingleri halkın sağlığını aktif olarak tehlikeye atıyor. Sözlerini boykot edin. Uzmanları dinleyin. Ve lütfen dezenfektan içmeyin” uyarısında bulundu. Hükümet Etik Ofisi’nin eski müdürü Walter Shaub ise, “Böyle bir moronun ülkedeki en yüksek yerde olması anlaşılmaz. Kimse bunu dinleyip dezenfektan içmemeli” dedi.

Temizlik ürünleri ve dezenfektan üreten Reckitt Benckiser Grubu, sitesinden “Hiçbir koşulda vücuda dezenfektan almayın. Kötü olan durumu felakete dönüştürmeyin” uyarısı yaptı.