Korkunç kaza! Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı
Kastamonu’da 16 yaşındaki N.U., 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Kastamonu’nun İsmailbey Mahallesi’nde 16 yaşındaki çocuğun üçüncü kattaki evin penceresinden düşmesiyle korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, binanın 3. katındaki evin penceresinden düşen 16 yaşındaki N.U., ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.U., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.