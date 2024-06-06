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Sağlık Korkulan oldu! O ilde ilk ölüm
Sağlık

Korkulan oldu! O ilde ilk ölüm

Yeniakit Publisher
2024-06-06 11:24:00 -
Korkulan oldu! O ilde ilk ölüm

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları arttı. Sivas'ta bu yıl kene kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Sivas’ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Gemerek İlçesi Eşikli Köyü'nde meydana geldi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yapışan keneyi kendi çıkaran Ekberi, daha sonra rahatsızlandı. Bir süre üniversite hastanesinde tedavi gören Ekberi, 3 gün önce hayatını kaybetti. Ekberi'nin cansız bedeni ülkesinde defnedildiği öğrenildi.

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