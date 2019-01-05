Köpek saldırırsa ne yapmalıyız?
Kayseri’de köpek saldırısında hayatını kaybeden gencin ardından uzmanlar aileleri çocukları bilinçlendirmeleri konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Sokak hayvanları her zaman her yerde karşımıza çıkabilir, ister sevin ister korkun saldıran bir köpeğe karşı panik yapmamak mümkün değildir. Köpek saldırırsa ne yapmalıyız? İşte hem büyükler hem de çocuklar için uzman uyarıları!05 Ocak 2019 Cumartesi 21:57
Köpek saldırması durumunda yapılması gerekenler nelerdir?
- Öncelikle panik olmayın. Eğer bağırırsanız ya da koşarsanız köpek kendini daha güvende hissedebilir ya da kendisini tehdit altında hissedebilir. Bu da size saldırma ihtimalini kuvvetlendirir.
- Bir köpeğin size yaklaşması durumunda elleriniz iki yanınızda dimdik ve hareketsiz durun, gözlerinizi başka tarafa çevirin. Böylece köpek de ilgisini kaybedecek ve yürüyüp gidecektir.
- Ayaklarınızla köpeği tekmelemeye çalışmayın çünkü köpek bunu da tehdit olarak algılayacaktır.
- Köpekle göz kontağı kurmayın, göz kontağı kurmak da köpeğin saldırmasına yol açabilir.
- Koşarak kaçmayı denemeyin, çünkü köpeğin isteği sadece oyun oynamak olabilir ama koşmanız saldırmasına yol açabilir. Ayrıca unutmayın ki bir köpekten daha hızlı koşmanız çok çok zordur. Bisiklette dahi olsanız köpekler sizi kolaylıkla yakalayabilirler.
- Köpeğe taş atmayın.
- Köpeği başka bir obje ile oyalamaya çalışın. Sırt çantanızı ya da su şişenizi uzağa fırlatıp köpeğin ilgisini başka bir yöne çekebilirsiniz. Bu da kaçmak için size vakit kazandıracaktır.
- Köpekle göz kontağı kurmaktan kaçınarak geri çekilmesini söyleyin. Güçlü, derin, otoriter ve kendinden emin bir sesle “ Geri Çekil “ diye emir verin.
- Eğer imkânınız varsa bir arabanın içerisine girin ya da köpeğin size ulaşamayacağı bir yüksekliğe çıkın.
- Eğer yanınızda baston ya da şemsiye varsa, bunları önünüzde tutup daha büyük görünün ve kendi alanınıza daha fazla hâkim olun. Böylece vücut diliniz köpeğe şunu söyleyecektir: “ Ben senin alanını istemiyorum. Ben sadece içinde bulunduğum kendi alanımı istiyorum”.
- Köpeğe asla arkanızı dönmeyin, daima görüş alanınızda olsun ama direkt göz temasından da kaçının.
- Eğer yanınızda biber gazı spreyi varsa köpeğin yüzüne sıkmaya başlayın ve köpek durana kadar sıkmaya devam edin. Ancak bu sırada biber gazını kendiniz solumamaya dikkat edin.
- Eğer her şeye rağmen köpek size saldırır ve sizi ısırmaya başlarsa, sizin de kendinizi korumanız gerekecektir. Köpeğin boğazına, burnuna ve başının arkasına vurun. Böylece köpek afallayacak ve kaçmak için biraz zamanınız olacaktır. Ayrıca artık sesinizi de yükseltebilir ve bir yandan köpekle savaşırken bir yandan yardım için bağırabilirsiniz. Ancak çığlık atmamanız gerekmektedir, çünkü çığlık köpeğin saldırısını güçlendirebilir.
- Eğer elinizde bir sopa varsa bununla köpeğe vurabilirsiniz. Ancak köpeğin kafasının üstüne vurmayın, çünkü köpeklerin kafatasları oldukça sağlamdır ve bu hareket onları daha çok sinirlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Elbette kimse bir hayvana zarar vermek istemez ancak burada sizin de hayatınızın tehlike altında olduğunu unutmamanız gerekmektedir.
- Köpekler ısırır ancak güreş yapamaz. Siz de ağırlığınızın avantajını kullanarak köpeğin vücudunun belirli bölgelerine baskı uygulayıp size yardım ulaşıncaya kadar köpeğin kıpırdayamamasını sağlayabilirsiniz.
- Saldırı sırasında yere düşerseniz yüzünüzü, göğsünüzü ve boğazınızı koruyun. Midenizin üzerine yatın, dizlerinizi içeri çekin ve ellerinizle kulaklarınızı kapatın.
- Köpek ilgisini kaybettiği an bulunduğunuz yeri dikkatlice ve sessizce terk edin.
Uyarılar
- Eğer tüm çabalarınıza rağmen köpek tarafından ısırıldıysanız ufacık bir ısırığın bile enfeksiyona neden olabileceğini unutmayın ve öncelikle temiz bir bez ya da sterilize gazlı bezle nazikçe baskı uygulayıp kanamayı durdurun (Eğer kanama çok fazlaysa acil bir şekilde hastaneye gidin). Ilık su ve sabunla yaralı bölgeyi yıkayın. Ardından steril bir bandajla yarayı sarın. Tüm bu yaptıklarınızın sadece ilk yardım olduğunu unutmayın ve en yakın hastaneye gidin. Yaralı bölgede kızarıklık ve sıcaklık varsa, hassasiyet artıyorsa durumun daha da ciddi olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.
- Köpek saldırısı ardından ilgili birimleri arayın ve köpeğin başkalarını da ısırmasına engel olun.
- Çocuklara şunu öğretin: “ Agresif bir köpekten asla kaçma, ağaç ya da kütük ol“.
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