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Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Konyaspor, Teknik Direktör Çalımbay ile yapılan toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisiyle devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
Konyaspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Atiker Konyaspor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Hocamız Süper Lig’in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur.

Bu bağlamda Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak ve en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasını belirleyecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

ÇALIMBAY DÖRDÜNCÜ İSİM OLDU

Süper Lig'de 12'inci hafta geride kalırken son 10 günde 4 teknik adam ya istifa etti ya da görevine son verildi. Geçen hafta da Tamer Tuna, Mesut Bakkal ve ondan önce de Cocu görevinden ayrılmıştı. Daha önce de Rizespor hoca değişikliğine gitmişti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
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