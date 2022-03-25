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Aktüel Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme
Aktüel

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 21:03:00 -
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının ifadeleri alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı. Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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