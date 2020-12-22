  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Okul çantasına gizlenmiş 12 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:57:49 -
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da 12 bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap satılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerden M.K'nin içerisinde bulunduğu otomobili, Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokak'ta durdurdu.

- Okul çantasına uyuşturucu hap saklamışlar

Araç içerisinde yapılan aramada, okul çantası içerisinde 12 bin 350 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 415 lira ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.K'nin yanı sıra araçta bulunan G.K. ve G.S'yi de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'a operasyon! Arkasında Suudi Arabistan, İsrail ve BAE var
Dünya

Katar'a operasyon! Arkasında Suudi Arabistan, İsrail ve BAE var

El Cezire'de görevli onlarca gazetecinin telefonunun İsrailli bir firmanın ürettiği yazılım yoluyla hacklendiği iddia edildi. Siber saldırın..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?
Gündem

Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?

Süresiz nafaka ve genç evlilik mağduru kadınlar, Kartal Adliyesi önünde eylem düzenledi. Burada konuşan Zehra Öztürk, sözde kadın hakkı savu..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay