Konya'da tartıştığı adamı kamyonetle ezerek öldüren sanık: Ben çarpmadım!

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz verilen Ahmet A. maktule çarpmadığını iddia etti.

Maktulün oğlu Ebu Bekir Ercan da sanığın birer hafta süreyle sürekli kendisini arayarak satılık hayvan olup olmadığını sorduğunu belirtti.

Hayvan satışı için anlaştıklarını, durumdan babasına bahsettiğini anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Ahmet A, telefonda babama fiyat konusunda yalan söylediğimi söyleyerek tartışma çıkardı. Sonrasında beni ve babamı tehdit etti. Babamla hayvanlara su verirken Ahmet’in amcamın oğlu Rahim'in avlusundaki hayvanları zorla almaya çalıştığını gördük. Tartışma sırasında Ahmet aracına binerek hızlanıp babamın ve benim üzerime sürdü. Kendimi kenara attım ama aracın çarptığı babam yere düşerek savruldu. Ahmet olay yerinden kornaya basarak kaçtı."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ahmet A, 28 Şubat'ta Karatay ilçesi Karadona Mahallesi'ndeki hayvan ağılında tartıştığı Ersan Ercan'a kamyonetle çarpıp öldürdüğü için gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.