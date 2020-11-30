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Aktüel Konya'da su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı
Aktüel

Konya'da su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:49:11 -
Konya'da su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde, 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin bahçe temizliğini yapan Mehibe Türkmen, üstüne bastığı kapağın kırılması sonucu 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Türkmen'in çığlıklarını duyan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından merdivenle kuyuya inerek yaralı kadını çıkardı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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