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Konya'da bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Meram ilçesinde Suriyeli 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

06 Ocak 2019 Pazar 11:59
Konya'da bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Konya'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde Suriyeli iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulfettah El Hac Ubeyd, Muhammed S., Mustafa A. ve Hüseyin A. bıçakla yaralandı.

Meram Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdulfettah El Hac Ubeyd, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri tamamlanan Muhammed S, Mustafa A. ve Hüseyin A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:59
  1. Konya
  2. Meram
  3. bıçaklı kavga
  4. ölü ve yaralılar var

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