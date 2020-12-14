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Aktüel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:24:57 -
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kare için oy kullandı.

Altay, makamında yaptığı oylamada, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında, AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Altay, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarına oy verdi.

Altay, spor kategorisinde ise Elif Öztürk'ün, "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafı için oy kullandı.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Altay, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

Fotoğrafların bir arşiv niteliğinde olduğuna işaret eden Altay, şöyle konuştu:

"Bu fotoğraf yarışması artık bir gelenek haline geldi. Yılın sonu yaklaşırken merakla bekliyoruz. Çok başarılı çalışmalar var ve her biri çok kıymetli. Fotoğrafların içinden tercih yapmak zor ama umuyorum seçtiğimiz fotoğraflar bayrağı taşırlar ve birinci olurlar. Anadolu Ajansı her manada, toplumumuzun bilgilendirilmesi, aydınlatılması için hem yurt içinde hem de yurt dışında çok önemli bir faaliyet yürütüyor. Ben tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına Konya'mız adına teşekkür ediyorum. Enforme etmenin, bilgiyi doğru sunmanın günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğuna, haklı olduğumuz konularda bile iyi anlatılmazsa haksız hale düşürüldüğümüzü yaşadığımız bir dönemde, Anadolu Ajansının misyonunun, görevinin ve güçlü olmasının ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz."

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