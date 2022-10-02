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Aktüel Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var
Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 15:39:00 -
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Saffet A. yönetimindeki 06 BNY 713 plakalı otomobil, orta refüjde bulunan kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasına devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Caner A. ve Ayşe A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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